Koeman, Volendam maçındaki kahramanlık performansının ardından yurt dışından hemen somut bir teklif aldı

Voetbal International'ın haberine göre, Ronald Koeman junior Real Valladolid'in radarına girmiş durumda. Kalecinin Telstar ile olan sözleşmesi sona ermek üzere ve bu nedenle bedelsiz olarak ayrılabilir.

Koeman junior, Pazar öğleden sonra Telstar'ın mutlak kahramanı oldu. Ligde kalma mücadelesinin yaşandığı FC Volendam ile oynanan maçın son dakikasında penaltı vuruşunu gole çevirdi.

Bu, Telstar için son performansı olmuş gibi görünüyor. Kaleci, bu sezonun başlarında Goedemorgen Eredivisie'ye, bir gün İspanya'da oynamak istediğini açıkça belirtmişti.

VI'nın haberine göre Telstar, Koeman'ı kadrosunda tutmak istiyor ancak kalma ihtimali çok düşük. Attığı golle uluslararası üne kavuşan Koeman'a Real Valladolid'in yönetiminden bilgi alındığı VI tarafından bildirildi. Valladolid'in yanı sıra ikinci ligden birkaç kulüp daha ilgi gösterdi. Ayrıca Asya'dan da ilgi var.

Önümüzdeki sezon Valladolid'de Kaj de Rooij ve Robin van Duiven de oynayacak.