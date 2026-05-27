Koeman: "Ve Veerman... O hayran kulübünü boş verebiliriz"

Ronald Koeman, Çarşamba günü Hollanda milli takımının kesinleşen Dünya Kupası kadrosu hakkında düzenlenen basın toplantısında Mats Wieffer ve Marten de Roon'u övdü. Milli takım teknik direktörü, Oranje'nin orta saha oyuncularını "ideal kadro oyuncuları" olarak nitelendirdi.

Koeman'a Wieffer ve De Roon'un karakterleri hakkında soru soruldu. Bu iki oyuncu, dışarıdan bakıldığında yaklaşan Dünya Kupası için oluşturulan 26 kişilik kadroda bir sürpriz olarak görülüyor.

Koeman, durumu şöyle açıklıyor: "Onlar rollerini kabul ediyor ve diğerlerine enerji vermeye devam ediyorlar. Ayrıca davranışlarında güvenilirler. Bu sözlerim sadece bu iki oyuncu hakkında."

"Ve Veerman... O hayran kulübünü bir kenara bırakabiliriz," diyor Oranje'nin teknik direktörü, PSV'nin orta saha oyuncusu etrafındaki gürültüye atıfta bulunarak. Koeman, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Veerman'ı kadroya çağırmadı ve PSV'li oyuncunun gündemde olmadığını defalarca belirtti. Veerman, geçtiğimiz günlerde milli takım teknik direktörünün kendisine yönelik açıklamalarından rahatsız olduğunu açıkça belirtti.

Koeman, oluşturduğu kadrodan memnun. "Ama belki de bir kez olsun bir şeyler olması iyi olabilir. Bu, gözlerin birdenbire tekrar açılmasını sağlar. Ancak daha önce de belirttiğim gibi, 24 oyuncuyla deneyimim var. Teknik ekip olarak, hiç oynamayan ya da az oynayan çocuklara daha iyi davranabileceğimiz anlar olabilir. İlgi ve enerji açısından. Yani evet, bu iki yönlü bir şey."

Milli takım teknik direktörü, Dünya Kupası sırasında tüm medyayı yakından takip etmeyi düşünmüyor. ''Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi. Ama o zaman ara sıra bana bir mesaj gelirdi ve ben de 'evet, hadi bakalım' derdim. Negatiflik istemiyorum, çünkü bu dikkatimi dağıtır. Ve bu normal. Sizin yerinizde olsaydım, ben de bazı şeyleri anlamazdım.''