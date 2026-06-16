"Koeman o baş belasını belki de kadroya almamalıydı"

René van der Gijp, Hollanda medyasında Frenkie de Jong’un Hollanda milli takımında yedek kulübesine alınması yönündeki çağrılara pek aldırış etmiyor. “Vandaag Inside Oranje” programının düzenli konuğu, Japonya ile 2-2 berabere kalınan maçın ardından milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’a sakinliğini koruması çağrısında bulunuyor.

“Hayır, kes şunu. Takımı eğlenceli tutalım ve üç maçlık bir süre verelim,” diyen Dordrechtlı analist, Oranje’nin ilk on birinde şimdiden değişiklik yapmaya hiç gerek görmüyor. “Biraz birbirlerine alışsınlar. Bu bir turnuva, dostum.”

“Bu gazeteciler ne kadar da fırsatçı,” diyen Johan Derksen, Van der Gijp’in görüşüne tamamen katılıyor. “Maç berabere bitti. Hemen ‘şu oyuncu değiştirilmeli, bu oyuncu çıkmalı’ diyorlar.”

“O zaman şöyle düşünüyorum: kendileri daha hayatlarında bir topa bile dokunmamışlar. Sonra da ukala ukala Koeman’a işlerin nasıl yürüdüğünü anlatmaya kalkışıyorlar,” diyen Derksen de, Oranje’nin teknik direktörünün Hollanda medyasındaki Oranje taraftarlarının tavsiyelerine ve eleştirilerine kulak asmaması gerektiğini savunuyor.

Van der Gijp, Koeman’ın kadro seçimlerine asla şaşırmadığını belirterek sözlerine devam ediyor. “Her zaman doğru. Sadece Japonya maçındaki oyuncu değişiklikleri iyi değildi,” diyor eski forvet, yine de eleştirel bir yorumda bulunuyor.

“Memphis Depay’ı oyuna sokmak yanlıştı. O kadar çalışkan bir oyuncunuz varken, formda olmayan Memphis’i sahaya sürmek,” diyen Derksen, Japonya maçının son dakikalarında yedek olarak Wout Weghorst’u görmeyi çok daha fazla tercih edeceğini bir kez daha vurguluyor.

Son olarak Van der Gijp, en derin forvet Donyell Malen’in hemen arkasında Memphis’i oynatma seçeneğini hiç anlamıyor. “Formda olmayan bir Memphis orta sahaya giriyor. O zaman topla en çılgın şeyleri yapmaya başlıyor. Oysa formda olduğunda bir ya da iki pasla oynar. Ama formda değilse, dört oyuncunun arasında dolanıp durur. Bunların hiçbiri işe yaramaz.”

“Koeman belki de onu kadroya almamalıydı. Takım içinde tam bir baş belası. Hâlâ kendini yıldız gibi görüyor, oysa performansıyla bunu hak etmiyor. O çocuğu yedek kulübesine oturtmak her zaman zordur,” diyor Derksen.