Koeman'dan Messi itirafı: O noktada eksik kaldık

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Lionel Messi'nin takımdan ayrılışının ardından "eksiklik" yaşadıklarını kabul etti.

Ronald Koeman, Lionel Messi'nin varlığının rakiplerin gözünü korkuttuğunu söylüyor.

La Liga'da sezonun ilk maçını 4-2'lik Real Sociedad galibiyetiyle açan Barcelona, ikinci haftada Athletic Bilbao'nun konuğu oldu.

Bilbao karşısında zayıf bir maç çıkaran Katalan devi, Memphis Depay'ın bulduğu golle sahadan 1-1 berabere ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Barcelona'nın teknik patronu, PSG'ye transfer olan Lionel Messi'nin eksikliğini hissettiklerini kabul etti.

Ronald Koeman ne söyledi?

Athletic Bilbao maçının ardından konuşan Ronald Koeman, Messi'nin eksikliğini hissedip hissetmedikleri hakkında kendisine yöneltilen soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Evet, doğru. Bunun hakkında çok fazla konuşmayı sevmiyorum ama dünyanın en iyi oyuncusundan bahsediyoruz. Messi oradayken rakipler daha çok korkuyorlar."

"Leo'ya pas verirseniz, genellikle topu kaybetmez. O artık burada değil. Bunu biliyoruz ama bu değiştirilemez."

Barcelona'nın teknik direktörü, Messi olmadan hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını kabul etmesinin yanı sıra 1-1'lik karşılaşmayı da değerlendirdi:

"Bence başlangıçta çok karışıktık ve bizi oldukça zorladılar. İlk on beş dakika sakinlikten uzaktık ve sonra daha iyisini yaptık."

"Memphis harika bir oyuncu, bu yüzden onunla anlaştık. Kısa sürede kalitesini göstermesi sürpriz olmadı. Harika bir gol attı. Oyun tarzımıza genel olarak adapte oldu. Barcelona gibi bir takıma geldiğinizde kalitenizi gösterebilmelisiniz. O bunu iyi anlıyor."

Barcelona için sırada ne var?

Deplasmanda aldığı beraberliğin ardından Barcelona, Camp Nou'da Getafe'yi ağırlayacak.

Milli aradan önce moral düşürmek istemeyen Katalan devi, 3 puanı hanesine yazdırmaya çalışacak.

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