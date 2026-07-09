Koeman Jr., babasına yönelik saldırının ardından Driessen’e sert bir şekilde yüklendi

Ronald Koeman Jr., son zamanlarda Valentijn Driessen’e oldukça sinirlendi. De Telegraaf gazetesi’nin futbol editörü, Hollanda milli takımının Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından Ronald Koeman’a sert bir şekilde yüklendi; bu durum, Telstar kalecisini oldukça rahatsız etti.

Hollanda-Fas maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında Driessen’in Koeman’ı sıkıştırdığı görüntüler, Perşembe günü Het Oranje Café’de gösterilecek. “Bir noktadan sonra artık bunlara da bıktın. Ertesi sabah görüntüleri izledim ve ‘Hiç saygı yok dostum’ diye düşündüm. Bu durum aile olarak da insanı yıpratıyor. Hadi ama dostum.”

“Takım düzenine ve oyun tarzına eleştirel yaklaşabilirsin. Bu işin bir parçası. Ama o üslup… O benim babam, ama aynı zamanda Ronald Koeman. Hollanda için çok şey yaptı. Hadi ama,” diye ekliyor, görevinden ayrılan milli takım teknik direktörünün hayal kırıklığına uğramış oğlu.

Telstar’ın kalecisi, sert eleştirilerin Koeman ailesini derinden etkilediğini kabul ediyor. “Evet, bu gerçekten sert ve zordu. Neredeyse aşağılayıcı buldum.”

Koeman junior, futbol yorumcularının sert görüşlerinden zaten sık sık rahatsız oluyor. “Ama benim her zaman canımı sıkan şey şudur: Eskiden tüm o eski futbolcular, kendileri hakkında şikayet edildiğinde bundan nefret ederlerdi. Şimdi ise aynısını yapıyorlar.”

“Hepsi bunun ne kadar can sıkıcı olduğunu bizzat yaşamışlar. Aileleri için de öyle. Ama tabii ki, onlar da geçimlerini sağlamak zorundalar,” diyen kaleci, diğer yandan futbol dünyasının işleyişini de iyi biliyor.