Koeman, Joey Veerman'a bir kez daha son derece net bir mesaj gönderdi

Bu hafta yapılan açıklamaya göre, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, 27 Mayıs'ta Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosunu açıklayacak. Öte yandan, De Telegraaf gazetesi Cuma günü, Hollanda milli takımının teknik direktörünün FIFA'ya 55 kişilik bir liste sunduğunu bildirdi.

Bu listede yer alan milli oyuncular, e-posta yoluyla bilgilendirildi. Söz konusu gazete, Joey Veerman'ın da Koeman'ın ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası için değerlendirdiği 55 oyuncu arasında yer almadığını bildirdi.

Veerman, EURO 2024'te Avusturya'ya karşı dramatik bir maç yaşamış ve Almanya'daki finallerin ardından Hollanda milli takımında bir daha forma giymemişti. Dolayısıyla PSV'nin orta saha oyuncusu, neredeyse iki yıldır 16 milli maçta kalmış durumda.

Volendamlı oyuncu, bir süredir Koeman'ın radarında yer almıyor. ''Joey ile konuştum ve ona sol 6 pozisyonunda ne birinci ne de ikinci tercihim olmadığını söyledim. Herkes formda olursa, Dünya Kupası kadrosuna giremez'' diye milli takım teknik direktörü açık bir dille belirtti.

Takım arkadaşı Jerdy Schouten'in ciddi bir sakatlık nedeniyle kadrodan düşmesi de Veerman'ın Oranje'deki durumunu değiştirmiyor. Guus Til, Dünya Kupası'na katılma şansı olan tek PSV oyuncusu gibi görünüyor.

Koeman, kısa süre önce Xavi Simons'u kadrodan çıkardı ve Cuma günü Matthijs de Ligt'in adını da listeden sildi. Jurriën Timber ve Memphis Depay için Dünya Kupası'na kalan son haftalarda zamanla yarışacaklar.

Hollanda, 14 Haziran'da Japonya ile Dünya Kupası'na başlayacak. Ardından Koeman'ın takımı, İsveç (20 Haziran) ve Tunus (26 Haziran) ile grup maçlarına çıkacak.