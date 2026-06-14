"Koeman'ın onu Hollanda milli takımına seçmesi utanç verici."

Ralf Seuntjens, Wout Weghorst hakkındaki görüşünü çok net bir şekilde dile getiriyor. Belçika’nın Lommel SK takımında forma giyen forvet, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’ın Dünya Kupası kadrosunda Ajax’ın forvetine yer ayırmasını gerçekten anlaşılmaz buluyor.

Seuntjens, Sportnieuws.nl'nin podcast'inde Memphis Depay'ın tamamen iyileştiği ve bu sayede Hollanda milli takımında forma giyebileceği için mutlu olduğunu vurguluyor. "Çünkü o zaman belki de Weghorst'un yerine yedek forvet olarak sahaya çıkabilir. Bu zaten çok güzel bir şey."

"Weghorst'un kadroya seçilmesini utanç verici buluyorum," diyor De Graafschap ve NAC Breda gibi takımlarda geçmişi olan deneyimli forvet, Oranje milli oyuncusu hakkındaki görüşünü açıkça dile getiriyor. "Geçen sezon Ajax'ta sergilediği performansı gördükten sonra."

Seuntjens, çok konuşulan Weghorst hakkındaki sert analizine devam ediyor. "Onu NAC'de canlı izledim ve sonra şöyle diyorlar: Weghorst'un savunma çalışması harika. Ama o, Clint Leemans'ın stoper olarak oynadığı tek bir ikili mücadelede bile galip gelemedi," diyor Belçika'da forma giyen şaşkın forvet.

Weghorst, sert eleştirilerin yanı sıra Seuntjens'ten de tavsiye alıyor. "Forvet olarak topu tutarsan, arkasında koşman gerekmez," diyor Pazar akşamı Hollanda ile Japonya arasında oynanacak maç öncesinde.

Görünüşe göre Weghorst, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Oranje'nin açılış maçında yedek kulübesinde başlayacak. Koeman yine Donyell Malen'i tercih edecek gibi görünüyor, alternatif olarak ise Memphis Depay var.

Weghorst, zorlu bir sezon geçirmesine rağmen Koeman tarafından Hollanda milli takımının nihai Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. Ancak, artık 33 yaşında olan Ajax ve Oranje forvetinin kadroda yer alıp almayacağı soru işareti.