"Koeman'ın onu Dünya Kupası kadrosuna alması son derece mantıklı"

Wout Weghorst'un Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'na gitmesi, bazı kesimlerde büyük şaşkınlık uyandırıyor. Mike Verweij, Cuma günü De Telegraaf'ın Kick-Off köşesinde, Ajax ve Hollanda milli takımının çok konuşulan forveti hakkında son derece net bir görüş bildirdi.

"Wout Weghorst'un ne kadar nefretle karşılandığını görünce...", diye başlıyor şaşkın Verweij. "Wout Weghorst'un kariyerinin en iyi sezonunu geçirmediğini görmek için roket bilimcisi olmaya gerek yok."

"Ama Ronald Koeman'ın onu kadroya almasını gerçekten tamamen mantıklı buluyorum," diyor Oranje gözlemcisi, milli takım teknik direktörünün Ajax'ın forvetini seçmesini anlıyor. "Çünkü 1,97 metre boyunda, aslında elinizde olmayan bir forvet tipi. Maçın son dakikalarında oyuna sokmak isterseniz."

Meslektaşı Valentijn Driessen ise Weghorst konusunda çok daha eleştirel. ''Kafa vuruşu yapamıyor. Hücumda kafa vuruşunda hiç iyi değil. Ama sahada hareketlilik yaratabilir.''

"O kafayla gol atıyor. Anton Gaaei'nin ortasından harika bir gol attığını gördüm," diye hatırlatıyor Verweij. "Biraz araştırdım. Memphis Depay, Hollanda milli takımında her 80 dakikada bir golün içinde yer alıyor. Ve o çok daha fazla gol attı ve asist yaptı. Yani aslında tam olarak karşılaştırılamaz."

"Ama Weghorst, Hollanda milli takımında her 100 dakikada bir golün parçası oluyor. 51 milli maçta 14 gol. Bunların büyük çoğunluğu yedek olarak oyuna girdikten sonra. Ve üç asist," diyor Verweij, uzun boylu forvetin ortaya koyduğu istatistiklerden etkilenmiş bir şekilde.

"Ve o, kolayca yedek kulübesine oturabilen bir tip. Ve bir gün sonra, yedekler antrenman yapması gerektiğinde, antrenman sahasındaki çimleri aşındırıyor. Bence bu gerçekten normal ve mantıklı bir seçim," diye tekrarlıyor Oranje takipçisi. "En iyi formunda olmadığı doğru. Ama bir turnuvaya hazırlık sürecinin tamamını yaşarsanız, belki de buna gerek yoktur."