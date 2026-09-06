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Çeviri:

Koeman'ın oğlu babasının çılgınlığını tekrarladı: İki gol atan kaleci tarihe geçti

Telstar - Cambuur
Telstar
Cambuur
Eredivisie
Hollanda

Kendi tarzıyla

Ronald Koeman'ın oğlu, takımı Telstar'ın Cambuur ile 2-2 berabere kaldığı maçta iki penaltı golü kaydederek adını Hollanda futbol tarihine yazdırdı; üstelik bu olağanüstü olay, maça takımının kalecisi olarak çıkan bir oyuncuda gerçekleşti.

31 yaşındaki Koeman, penaltı kullanmadaki ustalığından yararlanarak Hollanda Premier Ligi tarihinde tek bir maçta iki gol kaydeden ilk kaleci oldu ve zorlu koşullara rağmen Telstar'ı skoru geri çevirmeye taşıdı.

Maç, ev sahibi takım açısından 22. dakikadan itibaren daha da karmaşık bir hâl almıştı; zira Telstar, Thorisson'un direkt kırmızı kartla oyundan atılmasıyla büyük bir darbe aldı. Ardından 60. dakikaya gelindiğinde Cambuur'un iki gol öne geçmesiyle sıkıntısı katlandı.

Ancak Telstar iki penaltı kazandı ve Koeman'ın oğlu sorumluluğu üstlenmekten çekinmedi; her iki seferde de topu ağlara göndererek eli boş çıkmaya çok yaklaşan takımını maça geri döndürdü.

İkinci penaltı, muazzam bir baskı altında 101. dakikada geldi; ancak Telstar'ın kalecisi soğukkanlılığını koruyarak golü başarıyla kaydetti ve Hollanda Ligi'nde tarihi bir geceyi tamamladı.

Eredivisie
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FC Twente
TWE
Telstar crest
Telstar
TEL
Eredivisie
Cambuur crest
Cambuur
CAM
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NEC Nijmegen
NEC

Koeman'ın penaltı noktasından kurtarıcı rol üstlenmesi ilk kez olmuyordu; nitekim Mayıs 2026'da Telstar'ın ligde kalmasını güvenceye almaya katkı sağlayan kritik bir penaltı golü kaydetmişti. Şimdi ise kaleciyken golcüye dönüşüp takımını tek bir maçta iki golle yenilgiden kurtararak tarihi çok daha heyecan verici bir şekilde yeniden yazdı.

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