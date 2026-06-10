Koeman'ın Dünya Kupası için kaleciyi kadroya almama kararı, gerginliğe yol açtı

Chris Woerts, Dünya Kupası'ndaki Hollanda milli takımının kaleci kadrosundan pek etkilenmemiş. Spor pazarlamacısı, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın bu konuda farklı seçimler yapmasını çok isterdi.

Theo Janssen ise Oranje için ideal kaleci konusunda net bir tercihi yok. Eski orta saha oyuncusu Çarşamba günü De Oranjezomer'de "Üç kaleci de birbirine biraz benziyor" diye konuştu.

"Kesin bir numaramız yok. Hepsi seviye açısından birbirine benziyor. Roefs ya da Flekken, fark etmez," diyen Janssen, Pazar günü Dünya Kupası'nda Japonya ile oynanacak açılış maçında Bart Verbruggen'in yerine başka bir kalecinin görev alabileceğini ima etti.

Koeman, Verbruggen'in Pazar gününe kadar formuna kavuşacağını düşünüyor, ancak henüz kesin bir karar veremiyor. Oranje'nin teknik direktörü, Özbekistan maçında sakatlanan kalecinin durumunu gün gün değerlendirmek istiyor.

Woerts de tartışmaya katılıyor: "En iyi kaleci evde: Justin Bijlow. KNVB'nin buna parası yoktu, cimrilik yapıyorlar. Dördüncü kaleciyi de yanlarına alabilirlerdi."

Janssen daha sonra dikkatini Hollanda milli takımının başka bir hattına çeviriyor. Analist ve amatör antrenörün görüşüne göre, Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders ve Frenkie de Jong'dan oluşan orta saha çok statik.

"Orta saha doğru değil," diye endişeli bir şekilde Janssen, Koeman'a söylüyor. "Oraya başka birini koyun. Çünkü hepsi birbirinin aynısı. Böyle devam edersek, dünya şampiyonu olamayız."