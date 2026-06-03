Koeman, Hollanda milli takım oyuncusunun sözünü tutmamasına kızgın

Ronald Koeman, Hollanda - Cezayir (0-1) maçının analizinde Jorrel Hato'ya eleştirel yaklaştı. Maçı kaybeden milli takım teknik direktörüne göre, devre arasında oyuna giren sol bek, önceden belirlenen taktiklere uymadı.

İkinci yarıda pozisyonlarımızdan daha fazla uzaklaştık," diye iç geçiren Koeman, De Kuip'te oynanan hazırlık maçı sonrasında NOS'tan Jeroen Stekelenburg ile yaptığı sohbette, devre arasında beş oyuncu değişikliği yaptığını belirtti.

"Jorrel Hato ara sıra ileriye çıktı. Oysa sol bekle her zaman biraz daha düz oynarız. Ve tam da sağ kanatta biraz daha yüksekte. Bu da ilk yarıda birkaç tehlikeli anın yaşanmasına neden oldu," dedi Koeman, Oranje'nin ikinci yarısındaki sorunlu noktaya parmak basarak. "Yani evet, o zaman kafanı da kullanmalısın."

Hato, Cezayir'e karşı oynanan veda maçının ortasında Koeman'ın yaptığı beş oyuncu değişikliğinden biriydi. Robin Roefs, Nathan Aké, Justin Kluivert ve Memphis Depay da Oranje teknik direktöründen 45 dakika süre aldı.

Hato için bu, Dünya Kupası'nda sol bek pozisyonunda Micky van de Ven'i tercih edecek gibi görünen Koeman'a kendini kanıtlama şansıydı. Tottenham Hotspur'un savunma oyuncusu, bir süredir Hollanda milli takımının savunmasında vazgeçilmez bir isim.

Hato, 86. dakikada yine oyuna giren Anis Hadj Moussa'nın sağdan içeriye doğru çekip sol üst köşeye etkili bir vuruş yapmasını engelleyemedi. Oranje, maçın sonlarında gelen bu darbeyi telafi edemedi ve Cezayir, Rotterdam'da sürpriz bir 0-1 galibiyetle sahadan ayrıldı.