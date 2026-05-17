KNVB, yükselme play-offları düzenlemesi nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı

John Stegeman, Willem II ile Keuken Kampioen Play-Off'larının finalinde yer alıyor. Tilburg ekibi için Vriendenloterij Eredivisie'ye yükselme umudu parıldıyor, ancak teknik direktör Almere City FC'yi mağlup ettikleri maçın ardından hiç de memnun değildi.

Stegeman, ESPN'e play-off'lardaki yoğun fikstürden şikayet etti. ''Kısa bir sürede çok fazla maç oynuyoruz. Daha önce de belirtmiştim... KNVB bunu çok güzel bir hale getirdi. Bu konuda iyi iş çıkardılar'' dedi ve sözlerine oldukça alaycı bir ton kattı.

"Bunu kimin belirlediğini bilmiyorum, ama bu elbette hiç mantıklı değil," diye ekliyor Willem II'nin memnuniyetsiz teknik direktörü. Tricolores, play-off'larda yükselmeyi başarmak için toplam altı maça ihtiyaç duyuyor. Final maçında FC Volendam veya Telstar ile karşılaşacaklar.

Stegeman, play-offların yapısını Keuken Kampioen Divisie'deki kulüpler için son derece dezavantajlı buluyor. "Beşinci veya altıncı sırada bitirmiş olsaydınız, sekiz maç oynamak zorunda kalırdınız. Bunun artık yükselme ve düşme kurallarıyla hiçbir ilgisi yok. Bana göre Eredivisie takımına işi çok kolaylaştırıyorsunuz. Ama durum bu, biz hazırlıklarımızı yapacağız."

En üst seviyeye geri dönmek için FC Volendam veya Telstar'ı yenmek gerekiyor. "O finalde kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Birlikte kazanmayı çok istiyoruz. Bu konuda takımımı tebrik etmeliyim. Konuşmalar çoğunlukla Keuken Kampioen Divisie'deki diğer takımlar hakkında. Bu normal ve doğal, çünkü çok iyi performans gösteren takımlar var," diyen Stegeman, finalde yer almaları nedeniyle takımına daha fazla ilgi gösterilmesini umuyor.

"Takımımın ulusal basın tarafından yeterince ön plana çıkarılmadığını düşünüyorum. Bu da sorun değil, çünkü ben hiç dikkat çekmek için çabalayan biri değilim. Ancak takımımın başardığı güzel şeyler için gerçekten büyük bir övgüyü hak ettiğini düşünüyorum. Ve bunu şimdi play-off'larda da sürdüreceğiz," diyerek galip gelen teknik direktör sözlerini noktaladı.

Willem II, önümüzdeki Çarşamba günü play-off finallerinin ilk maçını oynayacak. Rövanş maçı ise 23 Mayıs Cumartesi günü yapılacak. Tilburg ekibi bir yıl önce Eredivisie'den küme düşmüştü ve bu yüzden hızlı bir geri dönüş umuyor.