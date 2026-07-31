"KNVB, vaktim olup olmadığını sordu, ben de hemen Zeist'e gittim"

Arne Slot ve Erik ten Hag, Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini geri çevirdi. Lig şampiyonu PSV ile kupa şampiyonu AZ arasında oynanacak Johan Cruijff Schaal maçı öncesindeki basın toplantısında Peter Bosz’a bir kez daha boşta olan pozisyon soruldu. PSV teknik direktörü de ardından çıkan iddialarla alay etti.

Bir ara, Liverpool’un mali bir çözüm bulmasının ardından Arne Slot’un yine de Hollanda Milli Takımı’nın teknik direktörü olacağı düşünülüyordu. Sözleşme süresi anlaşmanın önünde engel gibi görünüyordu ancak perşembe günü Slot’un şimdilik kulüp teknik direktörü olarak kalmak istediği ortaya çıktı. Böylece o da görevi geri çevirmiş oldu.

Bosz’un adı da bir süredir ayrılan Ronald Koeman’ın olası halefi olarak anılıyor. PSV teknik direktörü, bu ayın başlarında milli takım teknik direktörlüğüyle ilgili bir soru üzerine bu konuda hiçbir şey söylemek istemediği için uzaklaşıp gitmişti.

Basın toplantısında Bosz’a KNVB’deki pozisyon bir kez daha soruldu. Bosz, "Şunu söyleyebilirim; telefonum gece saat 02.00’de çaldı. Bilinmeyen bir numara arıyordu, ben de açtım" dedi.

"Meğer arayan KNVB’ymiş. Vaktim olup olmadığını sordular, ben de hemen Zeist’e gittim. Orada saatlerce konuştum. Antrenmana ancak yetişebildim. Güzel bir görüşmeydi" diyerek teknik adam alaycı hikâyesini sürdürdü.

Ardından ANP muhabiri, PSV ile 2028’in ortasına kadar sözleşmesi bulunan teknik adama KNVB kampüsünde kalıp kalmadığını sordu. "Hayır, çünkü uzun uzun konuştuk. Bu yüzden doğruca Eindhoven’a devam ettim." Bunun üzerine basın salonunda hafif bir gülüşme duyuldu.

Bosz, Hollanda Milli Takımı’yla ilgili soruları yanıtlamaya bir kez daha pek istekli görünmüyor ve odağını tamamen Eindhoven ekibiyle yeni sezona çevirmiş durumda.