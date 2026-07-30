KNVB, üç yeni oyun kuralını derhal yürürlüğe soktu

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), 2026/27 sezonundan itibaren zaman geçirmeyi önlemek ve oyunda topun etkili kaldığı süreyi artırmak amacıyla üç yeni oyun kuralını uygulamaya koyuyor. Değişiklikler, lig şampiyonu PSV ile kupa şampiyonu AZ arasında oynanacak Johan Cruijff Schaal mücadelesinde pazar günü ilk kez uygulanacak. Bu kapsamda, son Dünya Kupası’nda ilk kez yürürlüğe giren bazı kurallar da devralınıyor.

En dikkat çeken düzenlemelerden biri, kale vuruşları ve taç atışlarında görünür beş saniye kuralının getirilmesi oldu. Hakemler, topun yeniden oyuna sokulması gerekmeden önce artık beş saniyeden itibaren görünür şekilde geri sayım yapacak.

Bir oyuncu topu bu süre içinde oyuna sokamazsa, doğrudan yaptırım uygulanacak. Kale vuruşu rakip lehine kornerle sonuçlanırken, taç atışı ise diğer takıma verilecek.

Oyuncu değişikliklerinde de denetim daha sıkı olacak. Kenara alınan oyuncular, sahayı en kısa yoldan on saniye içinde terk etmek zorunda olacak. Bunun gerçekleşmemesi halinde, oyuna girecek oyuncu en az bir dakika beklemek zorunda kalacak ve sahaya ancak oyunun bir sonraki duruşunda girebilecek.

Bunun yanı sıra KNVB, sahte sakatlıklara da son vermek istiyor. Sahada tedavi gören oyuncular, oyun yeniden başladıktan sonra geri dönebilmek için en az bir dakika saha çizgilerinin dışında kalmak zorunda olacak.

Ancak bu kural için bazı istisnalar da bulunuyor. Kalecilerin tedavinin ardından sahayı terk etmesi gerekmeyecek. Ayrıca, rakibin sarı ya da kırmızı kart gördüğü bir faul nedeniyle sakatlanan oyuncular da sahada kalabilecek. Aynı durum, aynı takımın iki oyuncusunun eş zamanlı tedavi görmesi veya ciddi bir sakatlık söz konusu olması halinde de geçerli olacak.

Sadece sahada değil, başka alanlarda da önemli değişiklikler var. VAR da bu sezondan itibaren ek yetkiler alacak. Buna göre, video yardımcı hakem, haksız yere verilen bir korneri kale vuruşu olarak düzeltebilecek; ancak bunun oyun yeniden başlamadan önce yapılması gerekecek. Tersi ise mümkün olmayacak: Hatalı verilen bir kale vuruşu, VAR tarafından kornerle değiştirilemeyecek.

Bunun yanı sıra, haksız yere verilen ikinci sarı kartın kırmızı karta yol açması halinde VAR devreye girebilecek. Ayrıca, yanlış oyuncunun sarı ya da kırmızı kart gördüğü kimlik karışıklıklarında da video yardımcı hakem, hakemi hata konusunda uyarabilecek. Bu durumda yalnızca cezalandırılan oyuncunun kimliği düzeltilecek, ihlalin kendisine ilişkin değerlendirme ise değişmeden kalacak.