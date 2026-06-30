KNVB, Ronald Koeman'ın halefini 'biraz aceleyle' tanıtmak istiyor

KNVB’nin profesyonel futbol direktörü Marianne van Leeuwen ve üst düzey futbol direktörü Nigel de Jong, Ronald Koeman’ın istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu. De Jong, Eylül ayında yeniden başlayacak olan Uluslar Ligi nedeniyle yeni milli takım teknik direktörü arayışında “biraz acele” edilmesi gerektiğini doğruladı.

Hollanda’nın Fas’a karşı (1-1, uzatmalarda) yaşadığı utanç verici elenmenin ardından Koeman, savunma ağırlıklı oyun tarzı (5-2-3) nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı. Fas neredeyse maçın tamamında üstünlük kurdu, ancak taktiksel açıdan Oranje’de uzun süre hiçbir değişiklik yapılmadı ve Hollanda hak ettiği bir mağlubiyet aldı.

Koeman maçın ardından ayrılacağına dair imalarda bulunmuştu ve bu konuyla ilgili Salı gecesi geç saatlerde netlik kazandı. De Jong, “Ronald son yıllarda tam bir inançla çalıştı ve Hollanda milli takımına önemli katkılarda bulundu. KNVB adına kendisine bunun için çok teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“Dünya Kupası sonrası duyurulan değerlendirme süreci şimdiden başladı. Bu süreçte elbette milli takım teknik direktörlüğü pozisyonu hakkında da görüşeceğiz. Ronald’ın bu Dünya Kupası’nın ardından ayrılacağı, hesaba kattığımız senaryolardan biriydi.”

“Eylül ayında başlayacak UEFA Uluslar Ligi nedeniyle biraz acele etmemiz gerektiğini biliyoruz, ancak aynı zamanda doğru seçimi titizlikle yapmak için gereken zamanı da ayırıyoruz.” Koeman’ın olası halefi olarak kimlerin gündemde olduğu şimdilik belirsiz. Uluslar Ligi, Oranje için 24 Eylül’de Almanya ile oynanacak ev sahibi maçıyla başlayacak.

Van Leeuwen, iki dönem boyunca 64 resmi milli maçta takımın başında yer alan Koeman’a takdirini dile getirdi. En önemli başarısı, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda yarı finale yükselmekti. O zaman İngiltere, finale çıkma yolunda kıl payı üstün gelmişti. Koeman, bu süreçte arka planda üzücü ailevi sorunlarla uğraşıyordu. Eşi Bartina, kronik bir meme kanseri türüyle mücadele ediyor.

Van Leeuwen, “Ronald, kişisel olarak zorlu bir dönemden geçerken bile Hollanda Milli Takımı için elinden gelenin en iyisini yaptı” diyor. “Her zaman onurlu ve profesyonel bir tavır sergiledi ve Hollanda Milli Takımı’nın mükemmel bir elçisi oldu.”

“Şu anda ona büyük bir minnettarlık duymamız gerekiyor. KNVB adına Ronald’a, eşine ve ailesine gelecekte her şeyin gönlünce olmasını diliyoruz,” diyor Van Leeuwen. Koeman, veda mesajında Oranje’ye ve çalıştığı tüm kulüplere şükranlarını dile getirdi. Bu durum, eski üst düzey savunma oyuncusunun artık teknik direktör olarak geri dönmeyeceği izlenimini veriyor.