KNVB, geçen pazar Zeist’te Michael Reiziger ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Federasyonun onu kısa süre içinde Hollanda Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak tanıtması bekleniyordu, ancak Voetbal International’ın haberine göre Reiziger o günden bu yana hiçbir şey duymadı.

VI, geçen haftanın bir değerlendirmesinde, Nigel de Jong ve Clarence Seedorf ile yaptığı görüşmenin ardından Reiziger’in, Arne Slot ile yapılan temaslardan sonuç çıkmaması sonrasında KNVB ile neredeyse anlaşma aşamasına geldiğini ortaya koydu.

Feyenoord ve AZ’nin eski teknik direktörü iki yıllık sözleşme imzalamak istiyordu ve bu, KNVB için bir seçenek değildi. Slot ise Hollanda Milli Takımı için ideal teknik ekibini bile kurmuş ve bir plan hazırlamıştı.

Buna rağmen KNVB geri adım atmadı ve iki yıllık sözleşme kesinlikle gündeme alınmadı. Federasyon daha sonra hızlı davrandı ve salı öğleden sonra Louis van Gaal’in açık başvuruda bulunmasına kadar Reiziger ile neredeyse anlaşma sağladı.

De Telegraaf, Van Gaal’in milli takım teknik direktörü olarak dördüncü döneme açık olduğunu bildirdi. Bayern Münih, Manchester United ve Ajax başta olmak üzere çeşitli takımlarda görev yapan eski teknik adam, kendisini “her zamankinden daha fit” hissediyor.

De Telegraaf’ın haberinden bu yana KNVB’den Reiziger’e yönelik tam bir sessizlik hâkim. Jong Oranje’nin teknik direktörü, verimli görüşmenin ardından aradan bir haftadan fazla süre geçmesine rağmen KNVB’den hiçbir haber almadı.

VI’ya göre Reiziger şu anda evinde büyük bir şaşkınlık içinde bekliyor olmalı. Kamuoyunun desteğini arkasına alamadığını biliyor ve KNVB’nin kararsızlığı da durumu daha iyi hâle getirmiyor. Medya kuruluşu, “Reiziger, KNVB’nin sürecinin kurbanı” sonucuna vardı.