KNVB, Pasaport Skandalı konusunda kararını açıkladı: Go Ahead Eagles kesin bir yanıt alacak

Dean James'in oynama hakkına ilişkin soruşturma, KNVB'nin bağımsız profesyonel futbol savcısı tarafından tamamlandı. Federasyon, bir basın açıklamasında herhangi bir önlem almayacağını duyurdu.

Go Ahead Eagles – NAC (6-0) maçının ardından Breda ekibi, James'in Endonezya vatandaşlığı nedeniyle artık oynama hakkına sahip olmadığı gerekçesiyle maçın geçersiz sayılması için talepte bulunmuştu.

Defans oyuncusu, Mart ayında Hollanda vatandaşlığını Endonezya vatandaşlığıyla değiştirmişti. Hollanda yasalarına göre, James bu nedenle maçta oynayamazdı.

KNVB, basın açıklamasında "Bir kişinin vatandaşlığını belirlemek savcının görevi değildir" dedi. Ayrıca federasyon, IND'nin James'in Hollanda vatandaşlığını gerçekten kaybettiğini ve yönetmeliklere göre Mart 2025'ten itibaren oynama hakkının olmadığını tespit ettiğini bildirdi.

Profesyonel futbol savcısı, hem oyuncu hem de kulübün vatandaşlık değişikliğinin otomatik sonuçlarından haberdar olmadığı için disiplin cezası uygulamayacak.

Kulüplerin, yönetmeliklerden haberdar olmaları artık zorunludur. Pasaport skandalı büyük bir kargaşaya neden oldu: Örneğin, Tjaronn Chery (NEC) ve Etiënne Vaessen (FC Groningen) antrenmanlara alınmadı.

Pasaport skandalı böylece sönük bir şekilde sona erdi. Go Ahead Eagles, önümüzdeki Cumartesi günü James ve Richonell Margaret'i normal şekilde kadrosunda kullanabilirken, Vaessen ise FC Groningen'de AB statüsünü çoktan almış ve Telstar (0-2) maçında forma giyebilmişti.