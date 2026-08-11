KNVB, Olympiakos galibiyetinin hemen ardından NEC’ye yardım eli uzattı

Dick Schreuder, NEC'nin Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Olympiakos'u 2-1 yenmesinden dolayı son derece mutlu. Teknik adam, maçın ardından Ziggo Sport'a konuştu.

“Kenar çizgisinde inanılmaz heyecanlıydı, sanırım ben de biraz çılgın şeyler yaptım. Ama grupla gurur duyuyorum” diye söze başladı Schreuder. “Doğrudan bir üst tura çıktık.”

“Gerçekten kazanma isteği vardı, geçen cumartesi bunu görmemiştim. Bugün bunu telafi ettiler. Kaj'ın golünün iptal edilmesi de üzücü, yoksa uzatma bile oynamamız gerekmeyecekti. Ama gerçekten çok gururluyum, kesinlikle.”

Daha önce haftada iki maçlık son derece zorlu fikstür de sık sık gündeme gelmişti. NEC bir tur daha atlayıp gerçekten Şampiyonlar Ligi futbolu söz konusu olunca, bu konu yeniden gündeme geldi. Schreuder, Nijmegen ekibinin muhtemelen Hollanda Futbol Federasyonu'ndan biraz yardım alacağını açıkladı.

“Asistanlarımdan birinden o maçın oynanmayacağına dair bir şey duydum” diyen Schreuder, tam da Bodø/Glimt ile oynanacak iki maç arasına denk gelen 22 Ağustos Cumartesi günündeki Excelsior'la Eredivisie karşılaşmasını kastetti. “Belki kötü ama ben bununla hiç ilgilenmiyorum.”

“Ben gerçekten maç maç bakıyorum” diye devam etti Schreuder. “Yarın sahada kimlerin olacağına ve sahaya çıkmaları için kimi dışarı itmem gerekeceğine bakıyorum. Cumartesi günü yeniden maça fit başlamalarını sağlamak için.”

Görünen o ki NEC, gelecek cumartesi Willem II deplasmanı için her hâlükârda sahaya çıkacak. Geçen hafta sonu Telstar karşısındaki sezon açılışı ise hayal kırıklığı yaratan bir şekilde 1-2'lik yenilgiyle sonuçlanmıştı.