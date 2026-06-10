KNVB, Harry Styles senaryosuna son veriyor ve müdahale ediyor

KNVB Çarşamba günü, play-offlar ve stadyum kullanımıyla ilgili kurallarda bazı değişiklikler yapılacağını duyurdu. Eredivisie CV Genel Müdürü Jan de Jong, ESPN’eyaptığı açıklamada, federasyonun bir “Harry Styles senaryosu”nu önlemek istediğini ve Keuken Kampioen Divisie’deki play-off sisteminde de düzenlemeler yapacağını belirtti.

De Jong, play-offların yeniden düzenleneceğini ve her sezonun ardından tartışılan değişikliklerin uygulanacağını belirtti. "Herhangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek için şunu belirtmeliyim: Her yıl lig yönetimi play-offların nasıl olacağını belirlemelidir," diye söze başladı.

KDK play-offlarının eski formatına geri döneceğini belirtti. "Gelecek yıl, VriendenLoterij Eredivisie'nin on altıncı sıradaki takımı yine yarı finale katılacak. Yeterli zamanımız olduğu için bu mümkün. Sonraki yıl yine bir Avrupa Şampiyonası olacak, o zaman durumu yeniden gözden geçireceğiz."

Bu sezon 16. sıradaki FC Volendam, finale yükseldi. Ancak Rick Kruys'un takımı, Willem II'yi yenemedi. Tilburg ekibi, penaltı atışları sonrasında finalde üstünlük sağladı.

Avrupa futbolu play-off'larında da bir değişiklik yapılıyor. Ajax, Harry Styles konserleri nedeniyle Johan Cruijff ArenA'nın dolu olması nedeniyle play-off'ları Volendam'ın stadyumunda oynamak zorunda kalmıştı. Bu kurallar da sıkılaştırılıyor.

De Jong, "Geçen hafta ortaklar toplantısında, Eredivisie'deki her kulübün prensip olarak Johan Cruijff Schaal'dan play-off'ların son maçına kadar stadyumunu hazır bulundurması gerektiğine karar verdik" diyor. "Beklenmedik bir şekilde bu durum gerçekleşmezse, Avrupa play-off'larında ev sahibi hakkını kaybedebilirsiniz."

Ancak bir alternatif arayabilir ve başka bir yere geçip geçemeyeceğinizi kontrol edebilirsiniz, ancak bunun da kuralları vardır. "Bir alternatif arayabilirsiniz, ancak bunun için lig yönetiminin izni gerekir. Lig yönetimi buna izin vermezse, ev sahibi hakkınızı kaybedersiniz ve deplasman maçı oynarsınız."

"Yani kulübün başka bir yere kaydırma imkanı var, ancak bunun 1 Ocak'tan önce yapılması gerekiyor."