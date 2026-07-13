KNVB hakemi Rob Dieperink (38) vefat etti

KNVB, Pazartesi günü internet sitesinde yayınladığı bir basın açıklamasıyla Rob Dieperink’in vefat ettiğini doğruladı. KNVB hakemi 38 yaşındaydı.

Dieperink, Mayıs ayında gündeme gelmişti. Hollandalı hakem ve uluslararası VAR görevlisi, Londra'da oynanan Crystal Palace ile Fiorentina arasındaki Conference League maçı sonrasında, reşit olmayan bir çocuğa cinsel tacizde bulunmak da dahil olmak üzere üç suçtan şüpheli olarak gözaltına alınmıştı.

Sonunda, delil yetersizliği nedeniyle Londra polisi Dieperink aleyhindeki tüm suçlamaları düşürdü.

Uluslararası alanda bu olay, Dieperink için büyük sonuçlar doğurdu. FIFA, normalde hakem Danny Makkelie’nin daimi VAR’ı olan Dieperink’i Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek Dünya Kupası kadrosuna almamaya karar verdi.

Zira dünya futbol federasyonu, yalnızca kusursuz bir sicile sahip hakemleri görevlendirmek istediğini belirtti. Sonunda Fransız Willy Delajod, ek VAR olarak hakem listesine eklendi.

KNVB de geçen sezonun sonlarına doğru Dieperink’i artık VAR olarak görevlendirmeme kararı aldı. Federasyon, Haziran ayından bu yana Dieperink’in geri dönüşü için çalışıyordu. Hakem başkanı Raymond van Meenen, ESPN’e verdiği demeçte “Bu olayın etkisi çok büyük oldu” dedi. “Şu anda durumu oldukça iyi ve biz de tüm süreç boyunca ona en iyi şekilde destek olmak istiyoruz. Her şey, yazın ardından onu tekrar sahaya ve VAR olarak görevlendirmek üzerine odaklanmış durumda.”

Dieperink, günlük hayatında Berkelland Belediyesi’nde bölge müdürü olarak görev yapıyordu.

"Rob'un vefatıyla hakemlik camiası, uluslararası deneyime sahip değerli bir hakemi kaybetti; ancak biz her şeyden önce sevgili bir meslektaşımızı yitirdik. Düşüncelerimiz ailesine, arkadaşlarına ve ona değer veren herkese yöneliktir. Bu büyük kaybın üstesinden gelmeleri için onlara bolca güç ve sabır diliyoruz," ifadesi KNVB'nin web sitesinde yer alıyor.

Dieperink, 2011/12 sezonundan beri profesyonel futbolda görev yapıyordu ve ilk maçını 2017 yılında Vriendenloterij Eredivisie’de yönetti. Profesyonel futbolda toplam 284 maçta hakemlik yaptı.

Vefat eden hakem, EURO 2024 ve aynı yıl düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nın hakem kadrosunda yer almıştı. Dieperink, 2024 yılında Avrupa Ligi finalinde VAR yardımcısı olarak görev yapmıştı.