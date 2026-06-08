KNVB, Guus Til'in kırmızı kart nedeniyle aldığı cezayı doğruladı

Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), Hollanda'nın Özbekistan ile oynadığı hazırlık maçında (2-1 galibiyet) Guus Til'in gördüğü kırmızı kartın sonuçları hakkında açıklama yaptı. PSV'nin orta saha oyuncusu, maçın son dakikalarında talihsiz bir el faulü nedeniyle oyundan atıldı.

Til, ikinci yarıda Frenkie de Jong'un yerine oyuna girdi ve maçın son dakikalarında dikkat çeken bir olaya karıştı. Top talihsiz bir şekilde eline çarptı, ancak hakem ilk başta oyuna devam etti. VAR'ın müdahalesinin ardından olay, net bir gol fırsatının engellenmesi olarak değerlendirildi ve bu da doğrudan kırmızı kartla sonuçlandı.

Maçtan sonra, bu ihraçın olası sonuçları konusunda bir miktar belirsizlik yaşandı. Til, Japonya ile oynanacak ilk Dünya Kupası maçında cezalı kalmaktan bir süre endişe etti.

Ancak bu endişe yersiz çıktı. KNVB, ESPN'e Til'e bir maçlık ceza verileceğini doğruladı, ancak bu ceza sadece hazırlık maçları için geçerli olacak. Hazırlık maçında görülen kırmızı kart, ancak ciddi bir kural ihlali durumunda resmi bir maçta cezaya yol açabilir, ancak bu durumda böyle bir durum söz konusu değil.

Bu nedenle, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Oranje'nin Dünya Kupası'ndaki açılış maçında Til'i kadroda bulundurabilir. Orta saha oyuncusu, Hollanda'nın bir sonraki hazırlık maçında bir maçlık cezasını çekecek.