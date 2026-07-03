KNVB, Dünya Kupası’ndaki dramın ardından radikal bir karar aldı

KNVB, Cuma öğleden sonra sosyal medyada Hollanda Milli Takımı oyuncularına ırkçı muamele eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Federasyon, bu şekilde net bir mesaj vermek istiyor.

Oranje, Pazartesi gecesi son 16 turunda Fas ile karşılaştı. 120 dakikalık gergin bir maçın ardından hala bir galip belirlenemedi ve maç penaltı atışlarıyla sonuçlandı. Her iki takım da penaltılarda hatalar yaptı, ancak Oranje sonunda mağlup oldu. Justin Kluivert topu direğe çarptırdı, Quinten Timber şutu dışarı attı ve Crysencio Summerville'in vuruşu kaleci tarafından kurtarıldı.

Maçın ardından Kluivert, Timber ve Summerville, sosyal medyada çok sayıda nefret dolu tepkiyle karşılaştı. Üç oyuncu ayrıca ırkçı muameleye maruz kaldı. Bunun üzerine oyuncular, hesaplarındaki yorum yapma imkânlarını kısıtlamaya ya da tamamen devre dışı bırakmaya karar verdiler.

KNVB’ye göre, geçen hafta Meld.OnlineDiscriminatie.nl (MOD) platformuna çok sayıda ırkçı ifade bildirildi. Federasyon, “Ayrımcılık = Şanssız” kampanyası kapsamında bu kuruluşla yakın işbirliği içinde çalışıyor.

MOD şu anda bu ihbarların cezai suç teşkil edip etmediğini araştırıyor. Ardından, yorumların veya hesapların kaldırılması ya da suç duyurusunda bulunulması gibi adımlar atılabilir.

“Suç duyurusu yapılmasına uygun vakalar şu anda KNVB aracılığıyla Savcılığa aktarılıyor; KNVB bu konuda Savcılıkla da temasa geçmiştir,” diyor federasyon. KNVB adına federasyon başkanı Frank Paauw suç duyurusunda bulunacak.

KNVB, bu adımla net bir mesaj vermek istiyor. “Ne yazık ki, her ırkçı yorumu tam olarak tespit edip cezalandırmak asla mümkün değildir, ancak KNVB çok net bir mesaj vermek istiyor: sınırlar vardır ve bu sınırları aşanların bunun sonuçlarına katlanması gerekir.”