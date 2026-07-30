KNVB ciddi şekilde endişelenmeli: Arne Slot başka bir yerde de mutlak birinci aday

Genelde güvenilir haberleriyle bilinen Britanyalı gazeteci Ben Jacobs’ın yazdığına göre Arne Slot, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’de Matthias Jaissle’nin yerine geçmeye aday.

Orta Doğu temsilcisi, perşembe gününden bu yana teknik direktörsüz. Zira Jaissle, çok kısa süre içinde Newcastle United ile sözleşme imzalayacak.

Daha önce Kuzey İngiltere’de beş yıl boyunca takımın başında bulunan Eddie Howe ise perşembe sabahı sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Sunulan istifanın Slot açısından da doğrudan sonuçları oldu; deneyimli teknik adam bir anda bir kulübün transfer listesinin ilk sırasına yerleşti.

Bu yaz daha önce Fulham’ın teklifini geri çeviren Slot, Hollanda Futbol Federasyonu ile de Hollanda Milli Takımı teknik direktörlüğü görevi için görüşüyor.

Geçmişte Feyenoord ve Liverpool’u da çalıştıran teknik adam, KNVB kendisinin 2030 Dünya Kupası’na kadar kalmasını isterken Zeist’te 2028 Avrupa Şampiyonası’nın sonuna kadar sözleşme imzalamak istiyor.



