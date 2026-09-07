Ruben van Bommel, cumartesi akşamı Ajax ile PSV arasında oynanan ve 1-3 biten Eredivisie dev maçında Aaron Bouwman’a yaptığı sert müdahale nedeniyle ceza almayacak. De Telegraaf muhabiri Mike Verweij, X’te yaptığı paylaşımda profesyonel futbol savcısının ön soruşturma başlatmadığını yazdı.

Sorun, skor 1-2’yken 80. dakikada yaşandı. Van Bommel topa geç kaldı ve kafasıyla topa giden Bouwman’la girdiği ikili mücadelede çok sert bir şekilde daldı. Ardından çok sert bir çarpışma yaşandı ve Ajaxlı oyuncu yerde kaldı, açıkça şikayetleri vardı.

Hakem Sander van der Eijk, PSV’li oyuncuyu sarı kartla cezalandırırken VAR Pol van Boekel devreye girmedi. Bu durum, maçın ardından ESPN stüdyosunda ve çok sayıda futbol taraftarı arasında büyük şaşkınlığa yol açtı.

Hakemler sorumlusu Raymond van Meenen, pazar günü De Telegraaf başta olmak üzere çeşitli basın organlarına Van der Eijk ile Van Boekel’in hata yaptığını söyledi. Van Meenen’e göre Van Bommel’in kırmızı kartla oyundan atılması gerekiyordu.

Hakemler sorumlusu, “Burada Van Bommel ile Bouwman arasında bir ikili mücadele söz konusu ve bize göre Van Bommel rakibinin üzerine o kadar büyük bir güç ve hızla sıçrıyor ki Bouwman’ın güvenliği tehlikeye giriyor. Kısacası, bize göre bunun kırmızı kart olması gerekirdi” dedi.

Yine de Van Bommel’in ceza alma korkusu yaşamasına gerek yok. Pozisyon hakem ekibi tarafından zaten (yanlış şekilde) değerlendirildiği için ön soruşturma başlatılmadı.

Amsterdam ekibi, pazar öğleden sonra kulübün internet sitesi üzerinden Bouwman’ın durumuyla ilgili bilgi verdi. On dokuz yaşındaki savunmacı, maçın hemen ardından doğrudan hastaneye kaldırıldı.

Yapılan kontroller, Bouwman’ın göğüs kemiği ve akciğerinde ezilme olduğunu ortaya koydu. Ajax, oyuncusundan uzun bir süre yararlanamayacağını düşünüyor. Amsterdam ekibine göre Bouwman, Fortuna Sittard, Willem II ve Excelsior maçlarını kaçıracak. Bouwman ise milli ara sonrasında rekortmen şampiyon için yeniden forma giyebilmeyi umuyor.