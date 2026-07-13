KNVB acilen harekete geçmeli: Guardiola başka bir yerde en güçlü aday

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Pep Guardiola İtalyan Futbol Federasyonu’nun aday listesinin başında yer alıyor. Ülke, Gennaro Gattuso’nun ayrılmasının ardından uzun vadeli bir milli takım teknik direktörü arıyor.

İtalya, geçtiğimiz Mart ayında bir kez daha Dünya Kupası'na katılamayarak büyük bir utanç yaşadı. Bu Güney Avrupa ülkesi, 2022'de Katar'da ve 2018'de Rusya'da da turnuvaya katılamamıştı.

Ülke, üst üste üç kez Dünya Kupası finallerine katılamayınca, federasyon İtalyan futbolunu yeniden gündeme getirecek büyük bir isim arıyor.

Spor gazetesi, Guardiola’nın bu görev için ideal aday olduğunu belirtiyor. İtalya’nın aday listesinin başında yer alan Guardiola’nın yanı sıra listede Antonio Conte ve Roberto Mancini de bulunuyor.

İtalyan federasyonu, Conte ile halihazırda görüşmeler yaptı. Conte’ye, 2030 Dünya Kupası’na kadar yıllık dört milyon euro değerinde bir sözleşme teklif edildi.

Yine de İtalya, Guardiola’nın gelmesini umuyor. Katalan teknik adam, Manchester City’de yılda 25 milyon euro kazanıyordu. Federasyon bu rakamı ona sunamasa da yine de bir girişimde bulunacak.

Guardiola’nın zorluklardan ilham aldığından eminler ve İtalya milli takımı da ona tam da bunu sunabilir. Teknik direktör Leonardo bu konuda bir girişimde bulunacak.

Guardiola’nın adı, Hollanda milli takımının teknik direktörlüğü göreviyle de sık sık anılıyor. FC Barcelona ve Bayern Münih gibi takımların eski teknik direktörü, bir keresinde Johan Cruijff yüzünden Hollanda milli takımının teknik direktörü olmak isteyebileceğini söylemişti.