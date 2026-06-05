Hakemlik işlerinden sorumlu yönetici Raymond van Meenen, bu sezon VAR'ın geçen sezona göre daha az hata yaptığını belirtiyor. NOS ile yaptığı röportajda, Eredivisie'deki hakemlik performansını değerlendiriyor.

Van Meenen, "Eylül ve Ekim aylarında çok fazla hata yapıldı, ancak sonrasında durum düzeldi" diyor. 306 maçta video hakem 105 kez müdahale etmek zorunda kaldı. 84 vakada bu müdahale nihayetinde doğru karara yol açtı.

“VAR'dan memnunuz, çünkü hakem ve VAR arasındaki rol dağılımı aslında giderek daha iyi hale geliyor. VAR, hakemin açık bir hata yapıp yapmadığını daha iyi değerlendirebiliyor ve ardından müdahale edebiliyor,” diyor hakem işleri müdürü.

Van Meenen Cuma günü, VAR'ın müdahalesine rağmen bu sezon hakem tarafından 21 hatalı karar verildiğini açıkladı. Bu sayı, bir önceki sezonun 26'sından 5 daha azdı. 2023/24 sezonunda ise 37 hata video hakem tarafından düzeltilememişti.

Dünya Kupası'na büyük ilgi

Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek Dünya Kupası sırasında FIFA, VAR için daha kapsamlı bir görev paketi getirecek. Haksız olarak verilen köşe vuruşları ve haksız olarak verilen ikinci sarı kartlarda, VAR finallerden itibaren müdahale edebilecek. Ayrıca, oyunun yeniden başlaması ve oyuncu değişiklikleri için sınırlı süre verilmesi yoluyla zaman kazanma da ele alınacak.

“Her şey, daha fazla oyun süresi elde etmeye yönelik olduğundan, bu kuralların uygulanması zorunludur,” diye açıklıyor Van Meenen. Dünya Kupası’nı yakından takip edecek.

“Hakemlerin bu yeni kuralları nasıl uyguladığını büyük bir ilgiyle izleyeceğiz. 104 maç var ve Hollanda ve Avrupa’da uygulanması için iyi ve tek tip bir talimat hazırlamak üzere bu maçlardan iyi klipler seçeceğiz,” diye bitiriyor.