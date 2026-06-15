Kno: İspanya'nın berabere kalması bizi endişelendirmiyor; hedefimiz tur atlamak

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Muhammed Kano, "Yeşiller"in 2026 Dünya Kupası'nda güçlü bir performans sergileyeceğine olan büyük güvenini dile getirerek, takımın hedefinin sadece turnuvaya katılmakla sınırlı olmadığını, bir sonraki tura yükselmeyi ve zorlu bir gruptan çıkma biletini almayı hedeflediğini vurguladı.

Suudi milli takımı, grup aşamasının ilk turu kapsamında Salı günü sabahın erken saatlerinde Uruguay milli takımıyla karşılaşmaya hazırlanıyor. İspanya ve Yeşil Burun Adaları'nın da yer aldığı grupta, eleme için en güçlü adaylardan biri olan Uruguay karşısında erken ve zorlu bir sınava çıkacak olan Suudi milli takımı için, başlangıçtan itibaren her puan son derece önemli.

Kno, maç öncesi basın açıklamalarında şunları söyledi: “Dünya Kupası’nda Suudi futbolunu onurlandırmak istiyoruz ve üzerimize düşen sorumluluğun büyüklüğünün farkındayız. İspanya’nın Yeşil Burun Adaları ile berabere kalması bizi hiç ilgilendirmiyor. Odak noktamız tamamen kendimiz ve sahada elimizden gelenin en iyisini yapmak.”

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Kno, sözlerine şöyle devam etti: “Uruguay büyük bir takım ve yüksek deneyime ve potansiyele sahip, ancak biz yeteneklerimize güveniyoruz ve sadece onurlu bir performans sergilemek için değil, kazanmak için oynuyoruz. Hedefimiz, eleme şansımızı artıracak güçlü bir başlangıç yapmak.”

Kno, açıklamalarını taraftar desteğinin önemini vurgulayarak şöyle bitirdi: “Bu aşamada Suudi taraftarların desteğine ihtiyacımız var. Onların varlığı bize sahada büyük bir güç veriyor. Onlara, olumlu bir sonuç elde etmek için son dakikaya kadar mücadele edeceğimize söz veriyoruz.”