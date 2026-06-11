Kno: Arjantin'i yendiğimize inanamadık... Hedefimiz 32 yaşında

Suudi Milli Takımı'nın yıldızı Muhammed Kano, "Yeşiller"in Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası finallerine yönelik hazırlıklarını ve oyuncuların gözlerini diktiği hedefi açıkladı.

Suudi milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine önümüzdeki Salı sabahı, grup aşamasının ilk turunda ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda Uruguay milli takımıyla karşılaşarak başlayacak.

Kno, Katar'ın "Al Kass" kanallarında yayınlanan açıklamalarında, "2026 Dünya Kupası'ndaki grubumuz kolay değil, her maç bir öncekinden daha zor" dedi.

Suudi Arabistan milli takımı, Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte 8. grupta yer alıyor.

Kno, "Hedefimiz grup aşamasını geçmek ve taraftarlarımıza 1994 Dünya Kupası'nın anılarını yaşatmak. Profesyonel oyuncuların varlığı ve Suudi liginin gelişmesiyle işler bizim için daha iyiye gitti" diye ekledi.

Suudi Arabistan milli takımı, Dünya Kupası tarihinde sadece 32 yıl önce, yani 1994 Dünya Kupası'nda bir kez grup aşamasını geçebilmiş, sonraki beş turnuvada ise ilk turda elenmişti.

Kno, açıklamalarını Suudi milli takımının Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-1 yenerek elde ettiği tarihi galibiyetten bahsederek tamamladı. Suudi milli takımı, ilk yarıda 1-0 gerideydi.

O, "Arjantin'i yenmek futbol kariyerimin en güzel anlarından biriydi, kazandığımıza inanamıyorduk" dedi.