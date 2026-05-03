Kluivert, Koora'ya Suudi Ligi hakkındaki görüşlerini açıkladı

Endonezya milli takımının eski teknik direktörü Hollandalı Patrick Kluivert, Suudi Arabistan Pro League'de çalışmaya ilişkin görüşlerini açıkladı ve 2026 Dünya Kupası'na katılamamış olsalar da Endonezya milli takımıyla yoluna devam etmeyi umduğunu belirtti.

49 yaşındaki Kluivert, geçen yıl kritik bir dönemde Endonezya milli takımının başına geçti ve takımla birlikte Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde mücadele etti.

Dördüncü tura (Asya elemeleri play-off'u) yükselmesine rağmen Suudi Arabistan ve Irak'a yenildi.

Kluivert, Koora'ya verdiği röportajda, "Önceki teknik direktörlük deneyimlerim harikaydı. Adana'nın oyuncu seçimi ve kadro oluşturma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını düşünüyorum. Türkiye'de harika bir deneyim oldu, büyük takımlara karşı çok iyi sonuçlar elde ettik ve bu gerçekten eşsiz bir şey" dedi.

"Son Endonezya deneyimi benim açımdan harikaydı. Dünya Kupası'na kalamasak da, milli takıma çok güçlü bir strateji uygulamak için Endonezya milli takımını çok daha uzun süre çalıştırmayı umuyordum" diye ekledi.

Arap bölgesinde, özellikle de Roshen Ligi'nde çalışmaya ilişkin görüşü sorulduğunda ise, "Suudi Ligi elbette her teknik direktör için önemli ve ilgi çekici bir fırsat. Birçok büyük oyuncu oraya gidiyor. Suudi Arabistan'da antrenörlük yapma fırsatı bulursam, teklifleri dinlemeye her zaman açığım" dedi.

Oğullarının Suudi Arabistan'da profesyonel deneyim kazanması konusundaki görüşü sorulduğunda ise, "Shane henüz 18 yaşında, bu yüzden onun için biraz erken. Justin ve Robin için ise bu yakın gelecekte bir seçenek olabilir. Eğer Suudi ligine gitme fırsatı olursa, bu elbette harika bir fırsat olur, neden olmasın? Gördüğünüz gibi, birçok oyuncu Suudi ligine gidiyor."

Kluivert'in 4 oğlu var: Shane (Barcelona'nın genç takımında oynuyor), Justin (Bournemouth), Robin (Olympique Marseille) ve Quincy (şu anda kulüpsüz).

Eski Hollandalı yıldız, daha önce Curacao (Mart 2015'ten Haziran 2016'ya kadar) ve Endonezya (Ocak'tan Ekim 2025'e kadar) milli takımlarını çalıştırmış, Hollanda (Ağustos 2012'den Temmuz 2014'e kadar) ve Kamerun (Ağustos 2018'den Temmuz 2019'a kadar) teknik direktör yardımcılığı yaptı ve ayrıca Türk takımı Adana Spor'u (Temmuz'dan Aralık 2023'e kadar) çalıştırdı.

