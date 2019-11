Klopp: Üzgünüm ama Salzburg'a tatile gitmiyoruz

Napoli ile 1-1 berabere kalan Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi E Grubu beşinci maçında , sahasında ağırladığı ile 1-1 berabere kaldı. Gruptaki puanını 10'a yükselten Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İlk olarak takımının performansından memnun olmadığını belirten Klopp, "Harika değildik ama baskı uyguladık. İlk yarının son 15 dakikasından mutlu olmadım. İkinci yarı daha istekliydik ama kolay olmadı. Napoli kalesini çok iyi korudu. Çok büyük pozisyonlara girmedik, en fazla 1-2 tane şans yarattık. Napoli soyunma odasındakiler şimdiden son 16 turuna çıktıklarını düşünüyorlar; belki de öyledir. Buradakiler ise 'Aman Tanrım, her şey çok zor olacak' diye düşünüyor. Evet, zor olacak, orası kesin" ifadelerine yer verdi.

Liverpool'da her zaman her şeyin çok zor olduğunu belirten Klopp, "Grupta her an her şey olabilir. Böyle olsun istemezdik ama bizim için sorun değil. Her maçta çok iyi olmamız gerektiğini söyleyemem, zaten şimdiye kadar çok iyiydik. 4 yıldır buradayım, siz söyleyin, bunu başarmak ne zaman çok kolay oldu ki? Geçen sene gruptaki son maçta Napoli'yi 1-0 yenmiştik. O maçtan daha fazla baskı yaratan bir maç hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Fabinho'nun da durumuna değinen deneyimli çalıştırıcı, "Fabinho'nun sakatlığı ciddi. Şimdiden konuşmak erken, umarım çok ciddi bir şeyi yoktur ancak acı çekmeyi istemeyeceğiniz bir bölgeden, ayak bileğinden sakatlandı ve acı çektiği belliydi" dedi.

Aralık ayında, 30 gün içinde toplamda 10 maça çıkacak olan Kırmızılar, yoğun bir fikstürün içinde gruptaki son maçında 10 Aralık'ta Salzburg deplasmanına gidecek. Klopp, kritik Salzburg maçı öncesi şunları söyledi:

"Taraftarların aklındakileri biliyorum. Eminim hepsi Napoli maçını kazanacağımızı ve Salzburg'a tatil yapmaya falan gideceğimizi zannetti. Ama olmadı, üzgünüm. Asla böyle olmaz zaten... Her zaman bir sorun çıkar."

"Eğer bu maçı kazanıp da Salzburg'a gitseydik oyun anlayışımız değişmeyecekti. Yine kazanmaya gidecektik. Hedefimiz hala bu. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde hırslıysak bunu Salzburg maçında göstermeliyiz. O zamana kadar Premier Lig'deki hırsımızı sürdüreceğiz."