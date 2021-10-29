Klopp: "Squid Game'i beğenmedim"

Liverpool'un başarılı teknik direktörü Klopp, revaçta dizi Squid Game'i beğenmediğini söyledi.

Liverpool'da oldukça önemli başarılara imza atan Jürgen Klopp, 2021-22 sezonuna da fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

Alman teknik adam, buna ek olarak hem saha içi hem de saha dışı konulara dair söylemleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Klopp, son dönemlerin popüler dizisi "Squid Game'i" beğenmediğini dile getirdi.

Neler söylendi?

Liverpool teknik direktörü Klopp, Sky Sports'un düzenlediği soru - cevap etkinliğinin konuğu oldu.

"Squid Game" sorusu üzerine başarılı menajer, görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Squid Game'in ilk bölümünü izledim ve beğenmedim."

"Çok acımasızdı ve hiçbir anlamı yoktu. İzlemek istediğim şey kesinlikle bu değildi."

Netflix yapımı olan Squid Game dizisinde, yüzlerce oyuncu büyük para ödülünü kazanmak için bir araya geliyor ve çeşitli oyunlar oynuyor, başarılı olamayan oyuncular ise "eleniyor".

Liverpool'un 2021-22 sezonundaki performansı

Klopp'un öğrencileri, Premier Lig'de dokuzuncu hafta maçları sonrasında yollarına namağlup devam ediyorlar.

Liverpool, bu maçta altı galibiyet ve üç beraberlik alarak 21 puan toplamayı başardı.

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