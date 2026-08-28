Klopp: Musiala beni tanımıyor, işte ona mesajım

"Kimsenin kimse için istemeyeceği bir durum." Almanya Milli Takımı teknik direktörü Jürgen Klopp, Cuma günü başlayan Alman Ligi'nin açılışı sırasında Jamal Musiala'nın mevcut durumunu bu sözlerle tanımladı. Klopp, Bayern Münih'in konuğu Stuttgart'ı 5-1 mağlup ettiği Allianz Arena'daki maça katıldı.

23 yaşındaki Musiala son dönemde sağlık sorunları yaşadı; bu da Klopp'u onunla iletişime geçmeye yöneltti.

Alman teknik direktör bu konuda şunları söyledi: "Ona bir sesli mesaj gönderdim. Çünkü beni zaten tanımıyor, dolayısıyla numaramı da bilmiyor. Onu arasaydım 3 gün boyunca telefonla ulaşmaya çalışırdım ve açacağını da sanmıyorum."

Ancak Almanya Milli Takımı ile 46 uluslararası maça çıkan Musiala, sesli mesaja hızlıca yanıt verdi.

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Mesajın içeriğine ilişkin olarak Klopp, bunun elbette "Jamal gibi bir genci" cesaretlendirmeye yönelik bir mesaj olduğunu belirtti ve "Sky Sport - Almanya" kanalına verdiği demeçte şunları ekledi: "Sonunda her şey yoluna girecek, neredeyse herkes bu konuda hemfikir, ama şu anda değil."

Klopp sözlerini şöyle sürdürdü: "En azından bu tek kaygısını üzerinden almak istedim: Bunun herhangi bir etkisi olacak mı (Almanya Milli Takımı'ndaki durumu üzerinde)? Ve bu elbette söz konusu değil. Bundan fazlasını üzerinden alamam. Formunun zirvesine geri döndü, bunu bana Vincent Kompany (Bayern'in teknik direktörü) teyit etti. Fiziksel durumu olağanüstü."

"Sabretme gerekliliği"

Klopp'un bakış açısına göre, mesele artık esas olarak sabırla ilgili. Şöyle dedi: "Ona gerekli zamanı vermeliyiz, o da bu zamanı kendine tanımalı. Çünkü genç oyuncuların, doğrusu, sabırsızlaşmaları dışında bir sorunları yok. Böyle bir aşamada ise sabrı kaybetmek kesinlikle olmaz."

Ardından şunları ekledi: "Ama bence o, ideal kulüpte ve ideal ortamda bulunuyor. Bu ideal ortama katkıda bulunmak ve basitçe şunu söylemek istiyoruz: Evlat, iyileş! Ondan sonra kapı açık (Almanya Milli Takımı'na katılmak için)."

Klopp, ilk milli takım kadrosunu 17 Eylül'de açıklayacak. Ardından Almanya Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin başlangıcına hazırlanmak üzere bir araya gelecek. Almanya, 24 Eylül'de Hollanda ile, ardından 27 Eylül'de Yunanistan ile, 1 Ekim'de Sırbistan ile karşılaşacak; 4 Ekim'de ise yeniden Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

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