Klopp, Liverpool'un Rangers'ı mağlup etmesini sağlayan taktik değişikliğini açıklıyor

Jurgen Klopp, Liverpool'un bu sezon başka bir yenilgi almamak adına Rangers karşısında gittiği taktik değişikliğini açıkladı.

Liverpool, Rangers'ı 2-0 mağlup etti.

Jurgen Klopp, Rangers karşısında gittiği taktiksel değişikliği açıkladı.

Liverpool, bu sonuçla birlikte haftayı ikinci sırada tamamladı.

NELER OLDU? Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Liverpool, evinde Rangers'ı 2-0 mağlup etti. Liverpool, 7. dakikada Alexander-Arnold ile ilk yarıyı önde tamamladı, 53. dakikada Salah'ın penaltı golü sonucu Liverpool sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Milli oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, Rangers maç kadrosunda yer alırken maçta süre alamadı. Liverpool, 2-0'lık galibiyetle birlikte 6 puana yükseldi ve ikinci sıraya yerleşti. Rangers ise 0 puanda kaldı.

KLOPP NE SÖYLENDİ? Maçın ardından BT Sports'a konuşan Jurgen Klopp, Liverpool'un Rangers karşısında gittiği değişikliği anlattı. Klopp, şu şekilde konuştu: “Biraz daha basit bir 4-4-2'ye döndük ve gerçekten iyi oynadık. Sahayı iyi yönettik, takımı kompakt hale getirdik. Bize karşı çok uzun top oynuyorlardı ve ikinci topları alıyorduk. Taktik değişikliği bize kesinlikle yardımcı oldu. İleride neler olacağını göreceğiz."

"Yeni oluşumda sağlam bir performansa, en iyi savunmaya ve herkesin kararlı olmasına ihtiyacımız vardı. Bazen bazı şeyleri değiştirmek zorundasındır ve bu gece bu değişiklik işimize yaradı."

ÜÇ FOTOĞRAFLA HİKÂYE:

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LIVERPOOL İÇİN SIRADA NE VAR? Liverpool, Rangers ile oynanacak rövanş maçının hazırlıklarına başlamadan önce 9 Ekim Pazar günü ligin zirvesinde yer alan Arsenal ile karşılaşacak.