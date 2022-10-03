Klopp istifa edebilir mi? Liverpool menajeri kulübü ileriye taşımadığı takdirde ayrılmamanın 'aptallık' olacağını söyledi

- Alman teknik adam, Ekim 2015'te Anfield'a geldi.
- Liverpool'da 400 maça yaklaştı.
- 2026'ya kadar Liverpool ile sözleşmesi var.
NELER OLDU? Alman menajer; Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Kupası ve Dünya Kulüpler Kupası'yla Anfield'de yedi unutulmaz yıla imzasını attı. Klopp, Liverpool ile 2026 yılına kadar anlaştı. Ancak takımın 2022/23 sezonuna yaptığı sönük başlangıç, Liverpool'un ışıltılı döneminin artık sona ermesine yönelik soru işaretleri oluşturmaya başladı.
NE SÖYLENDİ? Klopp, Sky Deutschland'e verdiği demeçte şu şekilde konuştu: "Her zaman burada kalmak istediğimi biliyordum. Burada hâlâ doğru yerdeyim, %100. Ve eğer değilse o zaman bitirmek zorundasındır. Böyle olmaması aptallık olurdu. Ama olaya dahil olan herkes böyle şeyler görmez."
ÜÇ FOTOĞRAFLA HİKÂYE:
KLOPP VE LIVERPOOL İÇİN SIRADA NE VAR?
Liverpool'da Klopp için beklenti, takımı tekrar ışıltılı zamanlarına döndürmesi ancak 2022/23 sezonunun sönük gidişatı taraftarları umutsuzluğa sürüklüyor.
Liverpool, yarın Şampiyonlar Ligi'nde Rangers ile karşılaşacak.