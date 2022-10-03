Klopp istifa edebilir mi? Liverpool menajeri kulübü ileriye taşımadığı takdirde ayrılmamanın 'aptallık' olacağını söyledi

Jürgen Klopp, Liverpool'da işler iyiye gitmediği takdirde, kulüpten ayrılmakta bir sakınca görmüyor.

Alman teknik adam, Ekim 2015'te Anfield'a geldi.

Liverpool'da 400 maça yaklaştı.

2026'ya kadar Liverpool ile sözleşmesi var.

NELER OLDU? Alman menajer; Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Kupası ve Dünya Kulüpler Kupası'yla Anfield'de yedi unutulmaz yıla imzasını attı. Klopp, Liverpool ile 2026 yılına kadar anlaştı. Ancak takımın 2022/23 sezonuna yaptığı sönük başlangıç, Liverpool'un ışıltılı döneminin artık sona ermesine yönelik soru işaretleri oluşturmaya başladı.

NE SÖYLENDİ? Klopp, Sky Deutschland'e verdiği demeçte şu şekilde konuştu: "Her zaman burada kalmak istediğimi biliyordum. Burada hâlâ doğru yerdeyim, %100. Ve eğer değilse o zaman bitirmek zorundasındır. Böyle olmaması aptallık olurdu. Ama olaya dahil olan herkes böyle şeyler görmez."

ÜÇ FOTOĞRAFLA HİKÂYE:

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KLOPP VE LIVERPOOL İÇİN SIRADA NE VAR?

Liverpool'da Klopp için beklenti, takımı tekrar ışıltılı zamanlarına döndürmesi ancak 2022/23 sezonunun sönük gidişatı taraftarları umutsuzluğa sürüklüyor.

Liverpool, yarın Şampiyonlar Ligi'nde Rangers ile karşılaşacak.