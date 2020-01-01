Klopp: Fazla futbol ilişkiler için iyi değil

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, FA Cup'ta Everton ile oynayacakları maç öncesi yoğun maç programı hakkında düşüncelerini dile getirdi.

FA Cup üçüncü tur maçında 5 Ocak Pazar günü ile karşı karşıya gelecek olan 'da teknik direktör Jürgen Klopp basın toplantısı düzenledi.

Noel'den beri yoğun bir maç programı içinde olan İngiliz takımlarıyla ilgili yorumlarını dile getiren Klopp, bu kadar fazla futbolun bazı zararları olabileceğini söyledi:

Haberin devamı aşağıda

"Futbolu insanların üstüne atıyoruz. Bu şekilde devam edemeyiz. Boxing Day'de kaç maç oynanıyor? Muhtemelen bazı erkekler bütün maçları canlı olarak izlemiştir. Bunun ilişkiler için iyi olduğunu düşünmüyorum. Ben zaten çok fazla maç izlediğim için benim ilişkim adına iyi bir durum değil."

"Bir kereliğine de olsa oyuncuları düşünün. Her maçtan keyif alıyorum ama geliştirilmesi gereken şeyler var. Bir şeyleri değiştirince gelenekleri öldürmüş mü oluyorsunuz? Sheffield maçında oyuncularında galibiyet için 13 kilometre koştu. Ben, bir sonraki maça enerjilerini saklasınlar diye 11 kilometre koşmalarını dahi isteyemem. Burada mesele nitelik; nicelik değil. Bence artık birileri futbolcular için konuşmak zorunda."

52 yaşındaki Alman çalıştırıcı, kupa maçlarını önemsemediği yönünde gelen eleştiriler için ise şunları ifade etti: "İnsanlar bana bu maçlarda kadroyu değiştiriyorum, rotasyona gidiyorum diye kupaya saygı duymadığımı söyledi. Bu doğru değil, benim önceliğim oyuncularıma saygı duymak. Koşullara göre karar veriyorum, rakibe göre değil. Rakibe de turnuvaya da saygı duyuyorum. Rakibin adına göre değişiklikler yapamam."