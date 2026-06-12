Klopp, Dünya Kupası'nın başlangıcından duyduğu endişeyi dile getirdi

Alman teknik direktör Jürgen Klopp, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika ve Güney Afrika milli takımlarının sergilediği teknik performanstan büyük bir hoşnutsuzluk duyduğunu dile getirerek, bu karşılaşmanın beklenen küresel etkinliğin seviyesine ulaşamadığını vurguladı.

Alman MagentaTV kanalında teknik yorumcu olarak yer alan eski Liverpool, Borussia Dortmund ve Mainz teknik direktörü, her iki takıma da sert eleştiriler yöneltti ve özellikle Meksika milli takımının taktiksel performansının çok zayıf olduğunu belirtti.

Klopp, savunma oyuncusu César Montes'in kırmızı kart görmesinin maç boyunca yaşananları açıkça yansıttığını belirterek, "Bu sahne tüm maçı özetliyor. Taktiksel performans çok kötüydü ve iki takım da iyi bir seviye sergileyemedi" dedi.

Red Bull'un mevcut futbol direktörü, her iki takımın da yaşadığı savunma sorunlarına da dikkat çekti ve İspanyol "AS" gazetesine göre, organizasyon ve doğru pozisyon almanın eksikliğinin maçın en belirgin olumsuzlukları olduğunu açıkladı.

O, "İki takımın da savunma açısından daha sıkı olması gerekirdi. Çatışmaya giren oyuncu ile müdahale edebilecek bir sonraki oyuncu arasındaki mesafeler çok büyüktü ve bu da oyuncuların sık sık yararlandığı geniş boşlukların ortaya çıkmasına neden oldu" diye ekledi.

Klopp, Montes'in kırmızı kart görmesine de değindi ve bunun Meksika milli takımındaki bariz bir taktik hatayı ortaya çıkardığını belirtti. "On bir oyuncuyla dokuz oyuncuya karşı oynuyordunuz, sonra kendinizi bir kontra atağa maruz kalmış buldunuz. Neden oldu bu? Çünkü savunma hattı aşırı gerideydi. Bu sorun maç boyunca vardı, ancak Güney Afrika bunu gerektiği gibi değerlendiremedi."

Aynı bağlamda, eski Bayern Münih yıldızı ve şu anki Vancouver Whitecaps oyuncusu Thomas Müller, aynı kanalda teknik yorumcu olarak maçı değerlendirdi. Klopp'un eleştirilerine katıldığını belirten Müller, Meksika milli takımının daha iyi bir performans sergilemesini gerektirecek gerçek bir baskı altında olmadığını düşündüğünü söyledi.

Müller, "Meksika'nın en iyi performansını sergilemek zorunda kalmaması üzücü. İlk yarıda yüksek baskı uygulayıp erken bir ikinci gol atma şansı vardı, ancak bunu değerlendiremedi" dedi.

Müller, "Meksika'nın bu hatalarının cezalandırılmaması, Güney Afrika milli takımının maç boyunca açıkça ortaya çıkan zayıflıkları değerlendirmek için gerekli potansiyele sahip olmamasına bağlı" diye ekledi.

Müller, konuşmasının sonunda açılış maçının Dünya Kupası gibi büyük bir turnuvadan beklenen seviyede olmadığını vurgulayarak, her iki takımın da turnuvaya güçlü bir başlangıç yapma fırsatını kaçırdığını belirtti.