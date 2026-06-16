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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Klopp, Dünya Kupası'nda İspanya'yı utandıran mucizeyi şiddetle savunuyor

J. Klopp
İspanya
Dünya Kupası
İspanya - Yeşil Burun Adaları
Yeşil Burun Adaları
İspanya - Suudi Arabistan
Suudi Arabistan
Almanya
İspanya
Cabo Verde
ABD
Suudi Arabistan

Alman teknik direktör en heyecan verici maçı belirledi

Alman teknik direktör Jürgen Klopp, 2026 Dünya Kupası'nın ilk turunda İspanya ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanan şok edici beraberlik (0-0) hakkındaki yorumuyla geniş çaplı bir tartışma başlattı.

Klopp, Alman MagentaTV kanalında şunları söyledi: “Birçoğu İspanya’nın kolay ve bol gollü bir galibiyet alacağını tahmin ediyordu, ancak futbol böyle yürümüyor, özellikle de böyle bir turnuvada.”

İspanya ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanan maçı analiz ederken Alman teknik direktör, Dünya Kupası tarihine katılan en genç üçüncü ülke olan Yeşil Burun Adaları milli takımının kahramanca performansını övdü. Bu takım, İspanya'nın 27 şutuna karşı direndi.

Klopp şöyle konuştu: “Bu, Dünya Kupası tarihinin en heyecan verici ilk yarısıydı. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, sıkı ve organize bir savunma tarzıyla oynuyor; bu gerçekten etkileyici.”

Ve ekledi: “Birçoğu Cape Verde’den böyle bir performans beklemiyordu; pek çok kişi de İspanya’nın kolayca kazanacağını tahmin ediyordu, ancak tüm takımların potansiyeli vardır ve hedef kazanmaktır.”

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
KSA

Jürgen Klopp’un şu anda Red Bull Grubu’nda küresel futbol başkanı olarak görev yaptığı ve milyonlarca futbolseverin beklediği canlı ve samimi analizlerini sunmaya devam ettiği belirtiliyor.

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