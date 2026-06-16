Klopp, Dünya Kupası'nda İspanya'yı utandıran mucizeyi şiddetle savunuyor

Alman teknik direktör Jürgen Klopp, 2026 Dünya Kupası'nın ilk turunda İspanya ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanan şok edici beraberlik (0-0) hakkındaki yorumuyla geniş çaplı bir tartışma başlattı.

Klopp, Alman MagentaTV kanalında şunları söyledi: “Birçoğu İspanya’nın kolay ve bol gollü bir galibiyet alacağını tahmin ediyordu, ancak futbol böyle yürümüyor, özellikle de böyle bir turnuvada.”

İspanya ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanan maçı analiz ederken Alman teknik direktör, Dünya Kupası tarihine katılan en genç üçüncü ülke olan Yeşil Burun Adaları milli takımının kahramanca performansını övdü. Bu takım, İspanya'nın 27 şutuna karşı direndi.

Klopp şöyle konuştu: “Bu, Dünya Kupası tarihinin en heyecan verici ilk yarısıydı. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, sıkı ve organize bir savunma tarzıyla oynuyor; bu gerçekten etkileyici.”

Ve ekledi: “Birçoğu Cape Verde’den böyle bir performans beklemiyordu; pek çok kişi de İspanya’nın kolayca kazanacağını tahmin ediyordu, ancak tüm takımların potansiyeli vardır ve hedef kazanmaktır.”

Jürgen Klopp’un şu anda Red Bull Grubu’nda küresel futbol başkanı olarak görev yaptığı ve milyonlarca futbolseverin beklediği canlı ve samimi analizlerini sunmaya devam ettiği belirtiliyor.