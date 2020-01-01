Klopp: Dünyanın en iyi takımı değiliz

Jürgen Klopp, Liverpool'u dünyanın en iyi takımı olarak görmediğini; bunun yerine çalışkan bir ekip olduklarını düşündüğünü söyledi.

Premier Lig'in 27. haftasında ile karşılaşacak olan 'da teknik direktör Jürgen Klopp maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Liverpool'un dünyanın en iyi takımı olarak gösterilmesi görüşüne katılmadığını belirterek şunları söyledi:

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"İnsanlar 'dünyanın en iyi takımı' dediği zaman aklınıza son yıllardaki , ve gelir. Çok iyi futbolcularla kurulu takımımızın tutumu daima ileriye gitmek üzerine. Elbette ki biz takım performansımıza daha eleştirel bakıyoruz çünkü dışardakiler sadece sonuçlara bakıyor. Kendimizi dünyanın en iyi takımı olarak görmüyoruz."

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"Bize niye böyle diyorlar, anlamıyorum. 'Dünyanın en kötü takımısınız' demelerinden iyidir tabii..."

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanında aldığı 1-0'lık mağlubiyet hakkında da konuşan Klopp, "Atletico maçındaki takımımda hoşuma giden şey, dünyanın en iyisiymiş gibi oynamayıp kazanmak için çılgınlar gibi savaşmış olmamızdı. O maçtaki tavrımız fevkaladeydi. Deplasmandaydık, duran toptan erken bir gol yedik. Bizi sıkıntıya sokan kontra atakları oldu. 95 dakika boyunca alev almış gibiydik ve sürekli çabaladık. Bir saniye bile olsa durup 'Ne yapabiliriz?' diye düşünmedik" dedi.