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Klopp, Dortmund transferinin çökmesinin ardından suçlamaları reddetti: O kadar aptal değilim

Transfers
S. El Mala
J. Klopp
Dortmund
Dortmund - Bayern Münih
Bayern Münih
Süper Kupa
Hollanda - Almanya
Hollanda
Almanya
UEFA Nations League A
Almanya
Hollanda

Alman Milli Takımı teknik direktöründen tartışmaların tırmanmasının ardından net mesaj

Alman futbolunun son dönemdeki en büyük transfer hikâyelerinden biri cuma günü sona erdi; Köln'ün kanat oyuncusu Said El Mala'nın Borussia Dortmund'a transferi başarısızlıkla sonuçlandı.

Oyuncuyu Dortmund'a bağlayan haberlerin ortasında, Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jürgen Klopp'un 19 yaşındaki oyuncuya Signal Iduna Park'a transfer olmasını tavsiye ettiği iddia edildi.

Ancak 59 yaşındaki eski Dortmund teknik direktörü, El Mala'yı yedi yıl boyunca çalıştırdığı kulübe transfer olmaya yönlendirmeye çalıştığını şiddetle reddetti.

Klopp şunları söyledi: "İnsanların, ilk resmî görevimde bir oyuncuyu arayıp ona 'Borussia Dortmund sana uygun olur' diyecek kadar aptal olduğumu düşünmesi beni biraz rahatsız etti."

"Elbette bunu yapmadım. Bu benim işim değil."

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Kicker gazetesinin YouTube kanalı, Klopp'un Almanya Futbol Federasyonu'nun resmî kanallarına yaptığı açıklamaları aktardı. Klopp şöyle konuştu: "Gelecekte bir oyuncuyla daha uzun süre çalışırsam ve o bana tavsiye almak için gelirse, ona bazı tavsiyeler veririm. Ama bu, daha önce o kulüpte çalışmış olup olmamamdan etkilenmez."

Sözlerine şöyle devam etti: "Mesele her zaman oyuncuyla ilgilidir. Said El Mala kesinlikle hoş bir insan, ama elbette bunu konuşmadık."

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