Klopp Barcelona kararını verdi

Ronald Koeman ile yollarını ayırmayı planlayan Barcelona'nın ilk sırasındaki Alman çalıştırıcı, teklifi değerlendirdi.

Ekonomik açıdan tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren ve yaşadığı mali kriz nedeniyle Lionel Messi'yi kaybeden Barcelona'da yeniden yapılanma süreci devam ederken, teknik direktör Ronald Koeman'ın da belki sezon sonunda belki sezon sonundan da yakında kovulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Katalan devinde alternatif arayışı ise devam ediyor.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre ise Barcelona Başkanı Joan Laporta takımı Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'a emanet etmenin hayallerini kuruyor. Bu sezonu bir geçiş sezonu olarak gören Laporta İngiliz ekibiyle kontratı 2024'e dek süren Alman teknik direktörü istese de bu hayal zor görünüyor.

Klopp sıcak bakmıyor

Klopp'un Liverpool'dan ayrılmaya sıcak bakmaması Barcelona'nın bu isteğini bir hayli zora sokuyor. Habere göre Liverpool'un uzun vadeli projeleri için doğru kulüp olduğuna inanan Klopp, Barcelona'da kendisine benzer bir sabır döneminin tanınmayacağına inanıyor.

Klopp'un bu düşüncesi ise yönetimi farklı alternatif arayışlarına itiyor.

Barcelona'nın efsane oyuncusu Xavi'nin ismi gündemdeki yerini korurken, kariyerini Katar'da sürdüren genç teknik direktörü deneyimsiz bulan başkan Joan Laporta'nın yeni teknik direktör konusundaki kararı merak ediliyor.

Öte yandan sezonu ilk dörtte tamamlaması beklenen Barcelona'da sezonun Koeman ile tamamlanması bekleniyor.

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