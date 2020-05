Klopp: Almanya'da gördük ki futbol seyircisiz de oluyormuş

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Premier Lig'de antrenmanların yeniden başlaması kararı ve futbolun dönüşü üzerine konuştu.

Röportaj Çeviri | Rezzan Yetiş @rezzan_yetis

Koronavirüs salgını sebebiyle 13 Mart'ta askıya alınan Premier Lig'de geri dönüş için ilk adım olarak antrenmanlara başlama kararı alındı.

Bu kararın alınmasıyla 19 Mayıs itibarıyla kulüpler, sosyal mesafe kuralları gözetilerek küçük gruplar halinde çalışmalara başladı.

25 puan farkla ligin zirvesinde yer alan 'un teknik direktörü Jürgen Klopp, kulübün resmi internet sitesinde James Carroll'a verdiği röportajında, karara ilişkin düşüncelerini dile getirdi. Bunun yanı sıra 'da futbolun başlaması üzerine yorumda bulundu ve seyircisiz maçlar hakkında konuştu.

Bu röportajın orijinal halini buradan (Liverpool resmi internet sitesi) okuyabilirsiniz.

Bu hafta Melwood'da antrenmanlara başlıyorsunuz. Antrenmanlara başlama kararı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Çalışmalarınız nasıl olacak?

Antrenmanlara başlayacağımızı duyunca sevinçten havalara uçtum. Yeniden başlayacak olmaktan, Melwood’a dönmekten ötürü çok mutluyum. Biz antrenörler için bir hayli yoğun geçecek çünkü küçük gruplarla çalışmak demek bir sürü antrenman programı yapmak demek. Ama olsun, yeteri kadar dinlendik. Geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Bu hafta koronavirüs testlerine girmemiz gerekti, sonuçları beklemek zorundayız. Eğer hepsi negatif çıkarsa, ki pozitif de çıkabilir, çalışmaya başlayacağız. Nihayet bu kararı almış olmaları harika. İlk adım olarak sosyal mesafeye uyarak beşli oyuncu gruplarıyla çalışacağız. 4 futbolcu ve 1 kaleci veya 5 futbolcu 1 kaleci olmak üzere farklı günlerde ayrı ayrı gruplarla çalışacağız. Herkes bir futbol sahasının ne kadar büyük olduğunu bilir. Ne kadar geniş bir alana sahip olacaklarını tahmin edebilirsiniz.

Fiziksel açıdan bakarsak oyuncular iyi durumda. Şimdi yeniden sahaya, kramponlara ve topla oynamaya alışmamız gerek. Futbola özgü şeyleri yeniden yapmaya başlamak oyuncuların fiziğini zorlayacak. Şöyle düşünün: Bir sakatlıktan geri döndüğünde oyuncular dayanıklılık açısından erkenden uyum sağlarlar, muhtemelen bir maraton bile koşabilirler. Ama futbol oynamaya başladıkları anda farkı anlarsınız. Bizim de bu süreci aşmamız gerekecek, aşacağız da. Adım adım hareket edeceğiz.

İlk antrenmanlarımızda öncelik paslaşma olacak. Paslara ve dönüşlere çalışacağız. Mücadele bazlı çalışmalar olmayacak. Zaten yaratıcı bir ekiptik, bu süreçte daha da yaratıcı olacağız.

Oyuncular da antrenmanlara dönmek için sabırsızlanıyorlar. Uzun zaman oldu. Futbolun geri dönüyor olması insanlar için de iyiye işaret.

Bugüne kadar birçok görüşme ve toplantı yapıldı. Bu karar alınana kadar geçen süreç nasıldı?

Sağlık protokolleri hakkında bilgilendirildiğimiz toplantılar yapıldı. Herkesin farklı görüşleri var ama kimse kimseyi tehlikeye atmak istemiyor. Sosyal mesafeye uyarak; düzenli ve sürekli olarak test yaparak ve protokollere uyarak güvende olacağımızı düşünüyorum. bize bunun mümkün olabileceğini gösterdi. Beş hafta boyunca antrenman yaptılar, 10-12 futbolcunun testi pozitif çıktı ama yine de oynuyorlar.

Şu anda ortam futbol takımları için uygun. Her şey zamanlama ile ilgili. Hayatın yeniden, adım adım normale dönmesi konusunda herkes hemfikir. Şu anda en önemli şey virüsle mücadeleye devam etmek, birbirimize yardımcı olmak ve olabildiğince evde kalmak. Ancak başka bir açıdan bakarsak geleceğe tekrar başlamak zorundayız. Kendi açımdan söylersem bence futbolun başlayacak olması büyük bir gelişme.

Evde eşimle olmayı çok seviyorum, ama bir teknik direktör olarak oyuncularımla da beraber olmak istiyorum. Şimdi en azından grup grup da olsa onları göreceğim için sabırsızlanıyorum. Tam anlamıyla yakın olamayacağız ama olsun.

Bundesliga’da futbolun ‘yeni normal’i hakkındaki gözlemleriniz neler?

Ben tuhaf biriyim. Maç izlerken sesi kapatırım çünkü yorumları duymak istemem. Sadece maçla ilgilenirim. O yüzden seyircisiz maçları izlemek benim açımdan gayet normaldi. Ben oyunu seviyorum, oyuncuların ne yaptığıyla ilgileniyorum.

Mükemmel bir futbol maçı bütün bir pakettir. Benim için mükemmel bir maç günü şöyledir: Dopdolu Anfield Stadı, iki güzel takım, büyük bir mücadele, süper goller ve Liverpool galibiyeti. Bu pakedin içindeki birçok şey şu an için mümkün ama Anfield bir süre dolu olamayacak.

Kabul etmemiz gereken tek şey bu. Biliyorum, kapalı kapılar ardında futbol bildiğimiz gibi değil. Taraftarlarla birlikte olmak, beraber kutlamak bizim için itici bir güç. Onları çok seviyoruz ama şu an beraber olamayız. Ama neden sürekli bunu konuşuyoruz? Neden daima şu an için sahip olamayacağımız şeyleri düşünüyoruz ki? Elinizde ne varsa onu kullanın. Almanya’da gördük ki futbol seyircisiz de mümkün oluyormuş. Maçlar da gerçekten çok iyiydi. Süper goller atıldı, gerçek bir mücadele vardı, maçlar zorluydu, oyunlar ve sonuçlar temizdi. İlk gün maları, ‘Buraya bir bakın, maçlar nasıl oynanıyor, nasıl hissettiriyor, gelin de görün’ mesajı verir gibiydi. Almanya’da birçok takım her şeyini ortaya koyarak oynar ve ligde kalmak ister. İngiltere’de de bu durum aynen böyle olacak.

Maçlara başladığımızda yine her şeyimizle mücadele edeceğiz. “Sadece iki maç kazanalım” zihniyetiyle hareket etmeyeceğiz. İki maç, ne eksik ne fazla. Onları kazanmak zorundayız. Son iki maçı kazanmayı istiyor değiliz ya da akışına bırakmayacağız. Mümkün olan en iyi futbolu oynamak, Şampiyonlar Ligi için mücadele eden ya da ligde kalmaya çalışan diğer takımlardan daha iyi olmak istiyoruz.

Göreceksiniz, yoğunluk daha da artacak. Almanyada’ki oyunlardaki istatistikler oldukça yüksekti. Koşu mesafeleri 117-118 km idi. Üstelik kimse “koş” diye bağırmıyordu. İstedikleri için, takım arkadaşları için koşuyorlardı. Bizim de yapmamız gereken şey tam olarak bu. Biz bu kulüp için, birbirimiz için oynuyoruz. Koşacağız, birbirimiz için savaşacağız.

Ve maalesef ki bunu şimdilik, dünyanın en iyi motivasyonu, en büyük desteği olmadan; Anfield taraftarları olmadan yapmak zorundayız. İnsanların bu hayatta neden hep sahip olmadığı veya olamayacağı şeyleri istediğini hiçbir zaman anlamadım. Şu an için taraftarlarımız olmayacak, o zaman geri kalanla yetinelim ve elimizdekilerle mümkün olan en iyi futbolu oynayalım.