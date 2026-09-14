Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Jürgen Klopp, Uluslar Ligi'nde Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan ile oynanacak maçlar öncesinde açıklanacak kadro listesinden önce erken bir darbe aldı.

Foot Mercato sitesinin haberine göre, Leipzig'in yıldızı Assan Ouedraogo, Jürgen Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın başındaki ilk sınavında forma giyemeyebilir.

20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Leipzig'in dün pazar günü Hamburg'u 5-0 mağlup ettiği maçta yeni bir omuz sakatlığı yaşadı.

Genç oyuncu maça ilk 11'de başladı ancak Albert Grönbaek ile girdiği bir mücadelenin ardından 35. dakikada takım arkadaşlarını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

Bu sakatlık, Klopp'un önümüzdeki perşembe günü Almanya Milli Takımı ile ilk kadrosunu açıklamaya hazırlandığı bir dönemde yeni ve ağır bir darbe olarak geldi.

Sakatlık, Leipzig'de büyük endişe yarattı; zira bu, Ouedraogo'yu geçtiğimiz ağustos ayı boyunca sahalardan uzak tutan sakatlığın aynısıyla bağlantılı olabilir.

Leipzig'in teknik direktörü Marco Rose (Martin Demichelis) şunları söyledi: "Sanırım aynı sakatlık. İşler pek iç açıcı görünmüyor. Ona ihtiyacımız var. Hem Almanya hem de kulübümüz için inanılmaz bir yetenek."

Orta saha oyuncusu, 2024 yılında Leipzig'e katılmasından bu yana tekrar tekrar sakatlıklarla boğuşuyordu ve şimdiden 380 günden fazla sahalardan uzak kaldı; bu kez de birkaç hafta boyunca sahalardan uzak kalmak zorunda kalabilir.

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