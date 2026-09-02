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Jurgen Klopp RB Leipzig 2025Getty Images

Çeviri:

Klopp, Almanya adına bir Faslı yeteneği kapmak için bizzat devreye girdi

Bundesliga
Y. Ebnoutalib
J. Klopp
Almanya
Fas
Eintracht Frankfurt
Almanya
Fas

Almanya erken davranarak Fas'ın elinden hücum yeteneğini kapmaya çalışıyor

Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Jürgen Klopp, Eintracht Frankfurt'un yıldızı Faslı Younes Ebnoutalib'i Fas yerine Almanya Milli Takımı'nı temsil etmeye ikna etmek için devreye girdi.

"Sky Sports" ağının aktardığına göre Klopp, Eintracht Frankfurt'a bir ziyaret gerçekleştirdi ve kulübün kendi kanalları üzerinden yayınladığı fotoğraflarda, diğer detayların yanı sıra Klopp ile Ebnoutalib arasındaki bir sohbet de yer aldı.

Sky Sports'un bilgilerine göre Klopp ile Fas'ta da forma giyebilecek olan 22 yaşındaki oyuncu arasında halihazırda uzun bir görüşme gerçekleşti.

Klopp'un, Ebnoutalib'in yeteneklerine hayran olduğu ve onu Almanya Milli Takımı'yla oynamaya ikna etmek istediği belirtiliyor.

Younes Ebnoutalib, Frankfurt'ta doğdu; annesi Alman, babası ise Faslı olduğu için Almanya Milli Takımı'nı temsil etme hakkına sahip. Daha önce Fas 15 Yaş Altı Milli Takımı'na davet edilmişti.

Younes Ebnoutalib, Almanya Ligi'nin yeni sezonuna Union Berlin ağlarına hat-trick yaparak başladı ve söz konusu maç 3-3 beraberlikle sona erdi.

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