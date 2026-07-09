Klinsmann: Mısır Milli Takımı, dünyanın en güçlü takımlarından biri olacak

Almanya milli takımının efsane ismi Jürgen Klinsmann, 2026 Dünya Kupası’nda sergilediği performansın ardından Mısır milli takımını övdü ve önümüzdeki yıllarda dünyanın en güçlü takımlarından biri olacağını belirtti.

Mısır Milli Takımı, 2-0 öne geçmesine rağmen Salı günü Atlanta Stadyumu'nda Arjantin'e 2-3 yenilerek 2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Klinsmann, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) resmi sitesine yaptığı açıklamada Mısır ve Norveç milli takımları hakkında şunları söyledi: “Bu iki ülke, futbolda süper güçler haline gelmek üzere gelişecek ülkeler arasında yer alıyor.”

Ve şöyle devam etti: “Bu iki ülke, 15 ila 20 yıl sonra nihayetinde dünya sıralamasında ilk 10’da yer alacak takımlar haline gelme potansiyeline sahip.”

Ayrıca şunları da ekledi: “Mısır, 2022 Katar Dünya Kupası’nda Fas milli takımı gibi yarı finale yükselerek en iyi performansını sergilememiş olsa da, dünya çapında herkes tarafından her zaman büyük saygı görmüştür.”

Son olarak şunları söyledi: “Ancak Mısır, Afrika Uluslar Kupası’nda her zaman son dört takım arasında yer alıyor ve Avrupa liglerinde üst düzey oyunculara sahip; bu da çok şey ifade ediyor.”

Hatırlanacağı üzere, Mısır milli takımı, 7 şampiyonlukla Afrika Uluslar Kupası tarihinin en çok şampiyonluk kazanan takımı olmaya devam ediyor ve ikinci sıradaki Kamerun milli takımının iki şampiyonluk önünde yer alıyor.