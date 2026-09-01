Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, geleneksel rakibi Hilal'e karşı oynayacağı klasiko maçının başlamasına birkaç dakika kala, bir diğer geleneksel rakip Nasr'ın elinden yeni bir transferi bitirmeyi başardı.

Hilal, bugün salı günü Kingdom Arena Stadı'nda, Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen maçta Al Ahli'yi konuk ediyor.

Maçın başlamasına birkaç dakika kala Suudi gazeteci Halid el-Reşid, Al Ahli'nin devam eden yaz transfer döneminde Fetih'ten Suudi sağ bek Said Baatiye'nin transferini fiilen bitirdiğini doğruladı.

El-Reşid, "Al Raqi"nin transferi resmi olarak sonuçlandırmak için yalnızca oyuncunun onayını beklediğini, Fetih ile talep edilen bedel konusunda anlaşmaya vardıktan sonra açıkladı.

Baatiye'nin adı, bu yaz boyunca birçok kez Nasr ile anıldı; özellikle geçen ay kaleci Nevaf el-Akidi'nin Fetih'e transferine yaklaştığı, ancak transferin aniden durduğu dönemde bu daha da öne çıktı.

Halid el-Reşid'e göre Nasr, üzerindeki mali denetim nedeniyle transfer bedelinin tamamını karşılayamadığından Said Baatiye ile anlaşmayı bitirmeyi başaramadı.

24 yaşındaki oyuncunun geçen sezon Fetih'in kadrosunda temel bir unsur olduğunu, farklı kulvarlarda takımıyla 34 maça çıktığını ve bu süreçte bir gol atıp bir asist yaptığını hatırlatalım.