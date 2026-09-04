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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Klasiğin uyanışı Hilal'e karşı döndü: Hikâye nedir?

Al Hilal - Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Premier Lig
T. Hernandez
A. Lajami
Suudi Arabistan
Fransa

Büyük ikili darbe

Hilal, ertelenen Roshn Ligi üçüncü hafta klasiğinde Ahli'yi 3-0 mağlup ederek aldığı büyük galibiyetin ardından çifte darbe yedi. Tıbbi tetkikler, Ali Lajami ve Theo Hernandez ikilisinin sakatlandığını ortaya koyunca, iki oyuncu da önümüzdeki dönemde "Lider"in kadrosunda yer alamayacak.

Lajami ve Hernandez, Hilal'in İtalyan Simone Inzaghi yönetiminde güçlü ve ikna edici bir performansa geri döndüğü gecede, Ahli karşılaşması sırasında sakatlanmıştı. Ancak galibiyet sevinci tamamlanamadı; teknik heyet, maçın ardından oyuncuların sağlık durumlarını takip etmek zorunda kaldı.

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Hilal Ali Lajami'nin girdiği röntgen sonuçlarının, arka adale sakatlığı geçirmesinin ardından 3 haftalık bir tedavi ve rehabilitasyon programına ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini açıkladı. Böylece oyuncu için antrenmanlara ve maçlara dönmeden önce yeni bir tedavi ve hazırlık süreci başlıyor.

Buna karşılık, Theo Hernandez'in sakatlığı daha uzun sürecek. Röntgen sonuçları, Fransız beki addüktör kasından sakatlanmasının ardından 4 haftalık bir tedavi ve rehabilitasyon programına ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Bu da onun Hilal'in önümüzdeki bazı müsabakalarında sahada olamayacağı anlamına geliyor.

Premier Lig
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ALS
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Özellikle Hernandez'in sakatlığı Inzaghi için önemli bir kayıp anlamına geliyor; zira oyuncu Hilal sisteminde etkili unsurlardan biri haline gelmiş, hücum yönündeki ilerleyişi, sayısal üstünlük yaratma yeteneği ve savunma ile hücum arasındaki hızlı geçişleriyle takıma sol kanatta büyük bir güç katmıştı.

Buna karşılık Lajami'nin yokluğu, teknik heyeti savunma hattı seçenekleri konusunda dikkatli davranma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakıyor. Özellikle Hilal, maçlarla dolu yoğun bir döneme giriyor; bu da mümkün olduğunca çok sayıda oynamaya hazır oyuncuya duyulan ihtiyacı artırıyor.

Böylece Ahli karşısında alınan büyük galibiyet gecesi, Hilal için daha az sevindirici haberlere dönüştü. Takım, Inzaghi yönetiminde güveni yeniden kazanıp en iyi seviyesini sergilerken iki oyuncusunun hizmetinden yoksun kaldı. İtalyan teknik direktör de ikilinin dönüşüne kadar uygun çözümleri bulmakla yükümlü hale geldi.

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