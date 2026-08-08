Birden fazla kez sona ermenin eşiğine gelen ayrılık hikâyesinin, Nassr'da yeni bir bölüm daha yazacağı görülüyor. Zira son gelişmeler, kulüp yönetimini profesyonel oyunculardan biriyle ilgili hesaplarını yeniden gözden geçirmeye zorladı ve oyuncu kendisini "El-Alemi" ile devam etmek için yeni bir fırsatın önünde buldu.

El-Yevm es-Suudi gazetesine göre, Nassr kulübü, Nevaf el-Ukaydi'nin yaşadığı krizin yanı sıra gelecek sezon kaleciyi telafi edebilecek iyi bir yerli seçeneğin bulunmaması nedeniyle, mevcut yaz transfer döneminde takımın kalecisi Brezilyalı profesyoneli Bento Matheus'u satma fikrinden vazgeçti.

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Nassr yönetimi mevcut dönemde takımın ana kadrosunu korumaya çalışıyor. Özellikle "El-Alemi"nin yeni sezonda çok sayıda yerel ve kıtasal turnuvaya katılacak olması, kadrodaki unsurlardan birinden uygun bir alternatif sağlamadan vazgeçmeyi zorlaştırıyor.

Bento Matheus, geçen kış transfer döneminde İtalyan Genoa kulübünün ilgisini çekmesinin ardından Nassr'dan ayrılmaya yaklaşmıştı; ancak transfer sonunda gerçekleşmedi ve Brezilyalı kaleci takımda kaldı.

Bento'nun o dönemdeki kalışı, Nevaf el-Ukaydi'nin performansındaki düşüşle aynı zamana denk geldi. Bu durum, Nassr'ın Brezilyalı kalecisini elinde tutmasını ve kaleci mevkisindeki temel seçeneklerinden birini kaybetme riskini almamasını gerektirdi.

Senaryo bu yaz yeniden tekrarlandı. Bento ayrılabilecek isimler arasındaydı; ancak yerli düzeyde istenen seviyede bir kaleci bulmanın zorluğunun yanı sıra el-Ukaydi krizi bir kez daha kendini yönetimin hesaplarına dayattı.

Böylece Bento Matheus, Nassr'daki koşulların kalmasında rol oynamasının ardından ikinci kez ayrılıktan kurtulmuş görünüyor. Brezilyalı kaleci, takımı bekleyen büyük zorluklar arasında "El-Alemi" ile yolculuğuna yeni sezonda devam edecek.