Heracles Almelo, sezonun beşinci maçını da kazanarak geçti. Sahasında, Jean-Paul N'Djoli'nin hat-trick'inin de katkısıyla De Graafschap'ı 5-0 mağlup etti; De Graafschap'ın ise hâlâ yalnızca bir puanı var. FC Volendam, müthiş bir maçın ardından FC Emmen'e 5-3 yenildi; dört maçta 12 puan toplayan Emmen de sezona harika bir başlangıç yaptı. Almere City ise sürpriz şekilde Jong Ajax'a 0-1 mağlup oldu.

Heracles Almelo - De Graafschap 5-0

Maçta henüz iki dakika bile dolmadan Heracles skoru açtı. Chafik Abbas'ın asistinde, kim olacak, N’Djoli yakın köşeye çok sert bir kafa vuruşuyla ağları buldu. Bu, Fransız oyuncunun bu sezonki yedinci golü oldu.

Abbas çok etkili bir performans sergiledi ve ilk yarının bitimine kısa süre kala 2-0'ı da yaptı. De Graafschap'ın söyleyecek pek bir şeyi yoktu; üstelik iki kulübün taraftarları arasında yaşanabilecek bir karşılaşmaya dair haberlerin ardından deplasman taraftarları stada alınmadığı için destekçileri olmadan oynamak zorunda kaldı.

İkinci yarının ardından skorun 3-0 olması da gerekiyordu. Ancak N'Djoli, bomboş pozisyonda De Graafschap savunmasında geride kalan tek oyuncuya nişanlayarak dikkat çekti. 3-0 ise yine de geldi; Tristan van Gilst, eski takımına karşı topu ağlara gönderdi.

Bununla da bitmedi. Bitime on dakika kala skor 4-0'a geldi ve N'Djoli maçtaki ikinci golünü de attı. Uzaktan çektiği sert şutla kaleci Ties Wieggers'i mağlup etti.

Uzatmaların son anlarında Fransız fenomen neşeyle devam etti. Wieggers'in faulünün ardından N'Djoli, topu ortadan ağlara göndererek hat-trick'ini tamamladı: 5-3.

FC Emmen - FC Volendam 5-3

Volendam, geçen hafta FC Dordrecht'i 6-1 mağlup ettiği maçtaki aynı ilk 11'le sahaya çıktı. Ancak ilk ciddi tehlikeyi yaratan taraf, Sybrand Veldhuis'un kafa vuruşuyla Emmen oldu. Onun denemesi üst direkten döndü.

Volendam oyuna biraz daha iyi girdi ve Reuven Niemeijer'in denemesinin iç direkten boş kaleye gireceğini düşünerek sevinmeye hazırlanıyordu, ancak top tersine kale ağzından dışarı çıktı. Alex Plat kısa süre sonra topu ağlara gönderdi, fakat golü ofsayt gerekçesiyle (doğru şekilde) iptal edildi.

İlk yarının bitimine on dakika kala gol nihayet geldi. Veldhuis, topu büyük bir incelikle ve tam da Luca Blondeau'nun bacaklarının arasından uzak köşeye gönderdi: 1-0. Devre arasından sonra Volendam geri döndü. Nick Doodeman topu geriye çıkardı, Huisman da sert bir vuruşla fileleri buldu: 1-1.

İlk 11'de başlaması bile beklenmeyen Veldhuis, bir saatin ardından kendini yeniden gösterdi. Bir kez daha bir Volendam savunmacısını çalımlarken topu bacaklarının arasından geçirdi, ardından da müthiş bir vuruşla topu üst köşeye gönderdi: 2-1.

Bununla Emmen taraftarları için şölen bitmedi. Freddy Quispel akıllıca boşa çıktı ve topu Roy Steur'un arkasından ağlara gönderdi: 3-1. Volendam tüm hatlarıyla hücuma yüklendi ve bunun karşılığını aldı. Niemeijer dönen topta kafayla golü buldu.

Bu spektaküler mücadelede sıradaki gol neredeyse hemen geldi ve bir kez daha sahneye çıkan isim Quispel oldu. Ceza sahası çizgisi civarından yaptığı şık vuruşla topu doksana gönderdi: 4-2. Bu, onun bu sezonki altıncı golü oldu.

Peki bununla kaldı mı? Hayır. Henk Veerman, arka direkte kafayla topu ağlara gönderdi ve nefesleri kesen bir final bölümü yaşattı. O bölümde bir gol daha geldi. Tam da Veerman'ın neden olduğu penaltıda Michael Breij skoru 5-3 olarak belirledi.

Helmond Sport - VVV-Venlo 4-2

Karşılaşmada yaklaşık yirmi dakika oynanmıştı ki Helmond golü buldu. Brian Koglin'in füze gibi şutunu VVV kalecisi Youri Schoonderwaldt ancak kısmen çıkarabildi, Livio Cicero da yakın mesafeden topu ağlara itti.

Bu golden sonra da oyunun daha iyi tarafı Helmond'du. Joep van der Sluijs uzaktan harika bir şut denedi, ancak top üst direkten patladı. VVV tehlikeyi atlattı ve hızla toparlanmak zorundaydı, fakat bunu hemen başaramadı.

İlk yarının sonlarına doğru Labinot Bajrami farkı ikiye çıkardı, ancak ikinci yarıda VVV de Eanna Clancy'nin serbest vuruşta arka direkte topu ağlara göndermesiyle skora ortak oldu: 2-1. Ardından VVV daha fazlasını hak etti ve bunu ilk etapta Lars de Blok'un kullandığı penaltıyla aldı: 2-2.

Ancak son sözü tamamen Mauro Lenaerts söyledi. Belçikalı oyuncu, bir kontra atakta iç ayakla topu ağlara gönderdi ve harika dakikalar yaşadı; çünkü kısa süre sonra bir kez daha golü bulan isim Lenaerts oldu: 4-2. Saf sevinçten çıkardığı formasını uzun uzun salladı.

RKC Waalwijk - NAC Breda 4-2

NAC Breda, Waalwijk'e büyük bir özgüvenle geldi ancak kısa sürede işini son derece zorlaştırdı. Rio Hillen topu son derece acemice kendi ağlarına gönderdi ve NAC geri düştü. Ardından Leo Greiml iki aptalca sarı kartın ardından oyundan atılınca, Breda ekibi maça on kişi devam etmek zorunda kaldı.

Carl Hoefkens devre arasında dört değişiklik yaptı ve bu da NAC'ın maçın sonuna kadar oyunun içinde kalmasını sağladı. Thijs van Leeuwen ve Faissal Al Mazyani farkı iki kez yeniden ikiye çıkarsa da Mohamed Nassoh attığı iki şık golle NAC'ı sürekli maçta tuttu. Sonuçta bu yeterli olmadı; çünkü uzatma dakikalarında Jordy de Wijs, RKC adına 4-2'lik golü kafayla attı.

Vitesse - TOP Oss 2-1

GelreDome'daki ilk yarıda fazla pozisyon yoktu, ancak ikinci yarının başlamasının ardından Naoufal Bannis'in gol için fazla beklemesi gerekmedi. Forvet, Nino Zonneveld'in ortasını iyi bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0. Ancak TOP Oss, yaptığı üç oyuncu değişikliğinin ardından dengeyi yeniden sağladı.

Kyanno Silva, harika bir vuruşla 1-1'i buldu. Yine de üç puan Arnhem'de kaldı: Justin Mathieu'nun kendi kalesine attığı gol, Vitesse'e 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Almere City - Jong Ajax 0-1

Jong Ajax'ta yaşanan talihsiz bir elle oynama, Almere'ye erken bir penaltı kazandırdı. Ancak gol kralı Ferdy Druijf bu penaltıda fazlasıyla kontrolsüz vurdu ve topu Joeri Heerkens'in koruduğu kalenin üzerinden auta gönderdi.

İlk yarıda daha üstün olan taraf Almere'ydi, ancak başta Marley Dors ve Joey Jacobs olmak üzere fırsatlar değerlendirilemedi. Devre arasının hemen ardından bu kez Jong Ajax, Emre Ünüvar ile golü bulabilirdi; ancak çalımının ardından pas vermeyi unuttu ve kaleciye takıldı.

Son 15 dakikada Jong Ajax, Jano Monserrate ile golü buldu. Bu yaz Atlético Madrid'den transfer edilen orta saha oyuncusu, sakin bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.