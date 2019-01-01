Kjaer'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'ye tekrar gelmesi gündemde olan Simon Kjaer için menajeri açıklamalarda bulundu.

ile yollarını ayırmaya hazırlanan Simon Kjaer'in en büyük talibi . Sarı lacivertlilerin eski oyuncusuyla kiralık olarak anlaşmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Deneyimli stoperin menajeri Mikkel Beck, asistanaliz.com'dan Uğur Sever'e açıklamalarda bulunarak oyuncusunun son durumu hakkında bilgi verdi.

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Beck, şu anda Fenerbahçe ile herhangi bir anlaşmaları olmadığını vurgulayarak çıkan transfer haberlerini kesin bir dille yalanladı.

takımlarından Sevilla'da forma giyen Simon Kjaer, geçtiğimiz sezon Endülüs ekibiyle 36 maçta forma giymişti. Sarı lacivertli ekipte de 2015-2017 yılları arasında 2 sezon boyunca forma giyen 1.91 boyundaki savunmacı, Fenerbahçe formasını 88 kez terletip 5 gol atmış ve 1 asist yapmıştı.