Kızgın Guardiola, Manchester City oyuncularını ve taraftarları galibiyete rağmen eleştirdi

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Tottenham'ı 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından hem oyuncuları hem de taraftarları eleştirdi.

Manchester City, 2-0'dan geri döndü

Ancak Guardiola performanstan memnun değildi

Taraftarları da eleştirdi

NE OLDU? Manchester City, 2-0 geriye düştüğü Tottenham maçından 4-2'lik galibiyet çıkardı. Fakat bu durum Manchester City Menajeri Pep Guardiola'yı memnun etmedi.

NE SÖYLENDİ? Galibiyetin ardından konuşan Pep Guardiola hem oyuncularını hem de taraftarları eleştirdi: "Cesaret, tutku, ateş ve ilk dakikadan itibaren kazanma arzumuz eksikti. Taraftarlar geri dönün! İç saha maçlarındaki taraftarlarımı geri istiyorum!"

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Getty

MANCHESTER CITY İÇİN SIRADA NE VAR? Guardiola'nın endişelerine rağmen Manchester City, Premier Lig tablosunda ikinci ve bir sonraki maçlarını 22 Ocak'ta Wolverhampton ile oynayacaklar.